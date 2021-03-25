«Русские сезоны» начинаются в Корее: проект стартовал с выступления известного джазового пианиста

Сергеи Жилин. Фото предоставлено пресс-службой «Русских сезонов»

В Сеуле состоялась церемония открытия Года взаимных обменов между Россией и Республикой Корея, в ней принял участие министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Мероприятие приурочено к 30-летию установления дипломатических отношений Москвы и Сеула.

Перед высокими гостями выступил Сергеи Жилин – джазовый пианист, народныи артист России. Вместе со своим «Фонограф-Джаз-Квартетом» он представил специально подготовленную концертную программу. Концерт состоялся в рамках международного культурного проекта «Русские сезоны». В 2021 году зрителей в Корее ждут спектакли, балетные постановки и выставки. Среди планируемых мероприятий:

- Гастроли Академического театра балета под руководством Бориса Эйфмана.

- Концерты Государственного симфонического оркестра «Новая Россия» под управлением Юрия Башмета.

- Фестиваль народного творчества «Special Folk Edition».

- Выступления Академии русского балета имени А. Я. Вагановой.

- Гастроли Государственного академического Мариинского театра.

В проекте также примут участие Большой симфонический оркестр им. П. Чайковского, Московский ансамбль современной музыки, Новосибирский государственный академический театр оперы и балета и другие.

- Особо отмечу проведение международного фестиваля «Русские сезоны», в рамках которого Республику Корея планируют посетить всемирно известные российские художественные коллективы. Уверен, что совместными усилиями, невзирая на вызовы пандемии, нам удастся выполнить главную задачу Года – укрепить дружбу и взаимопонимание между народами наших стран, – заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на церемонии открытия Года взаимных обменов между Российской Федерацией и Республикой Корея.

Международный культурный проект «Русские сезоны» − это масштабный проект по представлению русской культуры европейскому зрителю. В 2017 году «Русские сезоны» на высоком уровне прошли в Японии, объединив 250 мероприятий в 40 городах. В 2018 году «Русские сезоны» покорили Италию: 310 мероприятий в 74 городах. В 2019 году проект принимала Германия, где в 90 городах состоялось 437 мероприятий с участием 90 учреждений культуры. В 2020 году странами, принимающими «Русские сезоны», стали Франция, Бельгия и Люксембург. Как только ситуация в мире стабилизируется, гастроли продолжатся в 2021 году.