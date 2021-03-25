Он не забыл: Байден провел первую пресс-конференцию

Байден начал с перечисления побед и новых планов своей администрации Фото: REUTERS

Президент США Джо Байден все-таки провел первую с момента вступления в должность пресс-конференцию.

До этого он целых 9 недель избегал общения с прессой, лишь несколько дней назад дав интервью телеканалу ABC.

Но и запланированное на сегодня мероприятие могло не состояться: Байден попросту забыл о нем, ответив вопросом на вопрос журналистам, интересовавшихся ходом подготовки к полноформатному общению с прессой: «Какая пресс-конференция?». Видео глупейшего инцидента немедленно было опубликовано в Твиттере.

Зайдя в Восточный зал Белого дома с 10-минутным опозданием, Байден начал с перечисления побед и новых планов своей администрации: удвоения числа вакцинированных в первые 100 дней президентства, открытие школ по всей стране, финансовой помощи, оказанной гражданам.

- Я не был избран не для того, чтобы делить общество на части при решении тех или иных вопросов, а для того, чтобы вопросы решать. – заявил Байден.

То ли за то, то ли в знак почтения к возрасту президента уважили – журналистов в зале было не более двадцати, их вопросы не были острыми, в руках у Байдена то и дело появлялась заранее подготовленные шпаргалки, которые он бодро зачитывал, время от времени называя себя «хорошим парнем».

Основная часть вопросов касалась внутренних американских проблем – кризиса на южной границе, тактики работы парламентариев, недостатков существующей избирательной системы, контроля за оборотом оружия.

Байден положительно ответил на не столько волнующий, сколько забавляющий многих вопрос – будет ли он баллотироваться на второй срок? И предпочел не рассматривать сценарий, согласно которому в 2024 году ему будет противостоять Дональд Трамп.

Спектр международных проблем ограничился Афганистаном и выводом из него американских войск и Северной Кореей, которой Байден пообещал массу проблем, если та продолжит испытания своих ракет.

Зашел разговор и о Китае: Байден похвастался давним знакомством с Си Цзиньпинем и двухчасовым телефонным разговором с ним, состоявшимся практически сразу после инаугурации. Президент США заверил, что под его руководством американские отношения с Поднебесной будут прочными и взаимовыгодными.

О России Байден вспомнил сам, единожды, лаконично поставив ей в упрек недостаточную приверженность демократии.

Пресс-конференция была недолгой, она длилась чуть больше часа. Сразу после нее Байден отправился на виртуальную встречу с лидерами европейских государств.

Впечатление, оставшееся после выступления Байдена, – удовлетворительное, а вот от представителей свободной прессы, мягко говоря, странное. Американских акул пера, похоже, не интересуют реальные проблемы, накопившиеся и в США, и во всем мире, а лишь судьба латиноамериканских нелегалов, ринувшихся покорять дырявые границы.