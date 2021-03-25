Актриса с радостью согласилась стать членом жюри нового шоу телеканала «Пятница!» под названием «Тик-Ток талант» Фото: Анатолий ЖДАНОВ

Ларисе Гузеевой давно тесно в душных рамках «Давай поженимся!», где почти 13 лет одно и то же, одно и то же… Неудивительно, что актриса с радостью согласилась стать членом жюри нового шоу телеканала «Пятница!» под названием «Тик-Ток талант». В этом проекте продюсеры пытаются «поженить» модную, брызжущую звенящей юностью социальную сеть и старомодное, стремительно плесневеющее телевидение. Первый выпуск вышел 25 марта. Суть программы проста: это еще одно шоу талантов, только претенденты не приходят в студию, а присылают ссылки на свои ролики в «Тик-Токе».

Компанию в качестве постоянного члена жюри Гузеевой составил Дима Билан. Кроме того, в каждом выпуске принимают участие гостевые члены - на этот раз это были Даня Милохин и звезда «Тик-Тока», учительница из Орска Алла Краснова.

Лариса Гузеева усадила на колени молоденького

Несмотря на новую для себя обстановку, Гузеева вела себя вполне естественно. Когда Даня Милохин предложил актрисе завести аккаунт в «Тик-Токе», она, для виду поупиравшись, согласилась. Обнаглевший юнец тут же присел на колени заслуженной артистки и снял первый ролик для ее странички (@guzeevalarisa). Он был опубликован за три дня до эфира первого выпуска и набрал за это время 317,5 тысяч просмотров и 2,5 тысячи комментариев. «Лариса, если вас удерживают в заложниках, то моргните два раза», «Так вот кто его мамочка!», пишут люди и через комментарий называют актрису «крашихой» (то есть «любимка». - Ред.).

Лариса Гузеева в течение всего выпуска была в центре внимания. Так, один из участников шоу выложил ее мозаичный портрет из множества кубиков Рубика, собранных особым образом. Актрисе интерес со стороны молодого поколения явно пришелся по вкусу.