Странная шишка на лице: молодая жена рассказала об операции Дмитрия Диброва

Полина Диброва на премии "Красота без границ" Фото: Иван МАКЕЕВ

Дмитрий Дибров стал писателем: в мае у шоумена выходит книга о телевидении. Этот пример оказался заразительным: молодая супруга журналиста тоже взялась за перо. На вручении премии "Красота без границ" "Миссис Россия-2017" рассказала журналистам о своем детище, воспитании троих сыновей и недавнем ЧП в загородном доме.

- Дима сейчас в отличной форме и много работает. Для нас его книга - это целое событие, он очень долго к этому шел, - поделилась Полина Диброва. - А сегодня и я подписала контракт с издательством, так что скоро мы станем семьей писателей. Моя книга будет автобиографичной: о моей жизни и нашей семье.

Несмотря на 30-летнюю разницу в возрасте (ему - 61, ей - 31), супруги считают свой брак идеальным. Телеведущий начал ухаживать за красавицей-моделью, когда ей было всего 17 (!), через три года сыграли свадьбу. А теперь Дибровы воспитывают троих сыновей: 11-летнего Сашу, семилетнего Федора и Илью, которому в мае исполнится шесть. И их семья может стать еще больше.

- На днях мне приснился сон, будто я нахожусь дома глубоко беременная, тут же происходят роды, и у меня на руках появляется невероятной красоты девочка, - рассказала Полина. - В жизни, если бы кто-нибудь мог дать гарантию, что у нас будет девочка, возможно, мы бы решились на четвертого ребенка. Но как показывает практика, пока мне удаются только мальчики!

- Как воспитываете своих парней? Кто из вас строже? - поинтересовались журналисты.

- Я строже, чем папа. Он ежедневно балует детей, а я учу то правильно сидеть за столом, то пользоваться вилкой... Но Дмитрий строг в плане будущего: он твердит детям, что в жизни нужно много работать, постоянно развиваться.

Сыновья ходят в Школу героев, занимаются джиу-джитсу, музыкой, плаванием... Но я считаю, главное, чтобы дети успевали играть, не стоит постоянно пичкать их новыми знаниями. И в этой школе у них есть такая возможность.

- Дорого вам обходится их обучение?

- Знаете, не хочу вслух произносить эту цифру, чтобы наш папа не слышал..! Сейчас на самом деле, все дорого. Мы например, недавно вернулись с Мальдивских островов, где две недели отдыхали всей семьей. Это была сказка, но на эту поездку мы работали целый год. Никакого бартера, за все платили свои кровные.

Молодая жена Диброва после рождения троих детей может похвастаться точеной фигурой. Фото: Иван МАКЕЕВ

- Приходилось ли вам расставаться с деньгами по вине мошенников?

- И такое бывало. Прошлым летом я по глупости попала на их удочку. Вот честно, я до сих пор не понимаю, как это работает. Вроде бы ты все знаешь про телефонных мошенников, но звонок поступает ровно в тот момент, когда ты занят чем-то другим и мозг отключается. Я до сих пор помню это, как в пелене: ехала на мероприятие, жутко опаздывала, и тут звонок, куча какой-то информации... Как будто передо мной стояла цыганка и колдовала. Слава богу, банк вернул деньги, которые я перевела - около 70 тысяч рублей. Дмитрий позвонил другу из банка, договорился, и нам пошли навстречу.

- У вас недавно затопило дом...

- Да, но сейчас уже сделали косметический ремонт. От перепада температур на третьем этаже не выдержали батареи, ночью лопнула труба, и затопило детскую комнату. В 6 утра к нам с мужем вбежала моя бабушка со словами: "Полина, на детей рухнул потолок!", и уже через секунду я была там. Слава богу, что я выбирала детям кровати с крышей, поэтому потолок упал на крыши, а не на детей. Они, к счастью, не успели испугаться - Федя даже не проснулся.

- Вы прекрасно выглядите, а как муж поддерживает форму, чтобы вам соответствовать?

- Дмитрий сам выбирает процедуры красоты, но он не очень любит над собой экспериментировать, тем более, прибегать к подтяжке и другим операциям. У него есть клиника, куда он обращается за какими-то минимальными процедурами.

- У Дмитрия была шишка на щеке - это из-за косметологии?

- Шишка действительно была, и мужу пришлось сделать операцию. Но это было не косметологическое вмешательство, а лечебное - просто надо было удалить это образование. Это не страшная болезнь, все в порядке.

Несколько месяцев назад на щеке телезвезды появилась странная шишка. Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

- Где вы планируете отдыхать этим летом?

- Если Европу не откроют, отправимся путешествовать по России, как и в прошлом году. Мы побывали в Сочи, Карачаево-Черкесской республике, на Архызе, в Железноводске... Я была в полном восторге!