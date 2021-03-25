Пенсии юмористов: Шифрин получает 13 тысяч, а Степаненко – 45

Шифрин артист востребованный, получает гонорары за спектакли, съемки в кино и на жизнь не жалуется Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ

Ефим Шифрин 25 марта отметил 65-летие на сцене – творческим вечером. Шифрин артист востребованный, получает гонорары за спектакли, съемки в кино и на жизнь не жалуется. Но в юбилейном интервью сообщил, что пенсия у него, как у работающего пенсионера - всего 13 тыс. руб. в месяц. А это все из-за того, что у Ефима Шифрина нет почетных званий, за которые в Москве прилично доплачивают. Рассказываем, какие пенсии получают наши артисты.

Часть знаменитостей получают выплаты, близкие к пенсионным доходам Шифрина. Коллега артиста 72-летняя Регина Дубовицкая теперь на ТВ появляется редко и получает пенсию немногим больше 16 тыс. руб. Ведущая телевизионного «Аншлага» естественно таким размером выплат недовольна: «Наверное, я недостаточно знаменита!»

А вот работающая пенсионерка 59-летняя Роза Сябитова не жалуется на свои доходы от государства – получает немногим больше 14 тыс. руб. Но Сябитова хорошо зарабатывает - ведет программу «Давай поженимся!», а также у нее есть свой «брачный бизнес». Сваха рассказала kp.ru: «Моя выслуга более 30 лет, но я никогда не хвалилась этим. Перед кем хвалиться? Дети и так знают, что я трудоголик, поэтому буду работать пока не выживу из ума… Я никогда не отказывалась от помощи государства, но и не рассчитывала на нее. Конечно, кто-то живет на эти деньги, но я привыкла и ценю комфорт. Ради этого работаю с 18 лет, и буду работать пока ноги таскают». Сябитова привыкла рассчитывать только на себя, поэтому собирается и дальше работать.

Сябитова хорошо зарабатывает Фото: Михаил ФРОЛОВ

А вот у ее коллеги по программе «Давай поженимся!» 61-летней Ларисы Гузеевой пенсия на 30 тыс. руб. больше. Благодаря тому, что у Ларисы Андреевны есть звание «заслуженная артистка РФ». Всем деятелям культуры с московской пропиской, кто имеет звания народных и заслуженных артистов, положена приличная ежемесячная прибавка к пенсии – 30 тысяч рублей. Вне зависимости от того работает или нет пенсионер. В Москве около тысячи заслуженных и народных артистов.

За эту надбавку благодарны многие артисты. Пенсии от 45 до 55 тыс. руб. в месяц, благодаря званиям, получают Евгений Петросян, Елена Степаненко, Юрий Стоянов, Елена Яковлева, Елена Проклова, Лариса Удовиченко, Ирина Муравьева, Евгения Симонова, Елена Сафонова, Ирина Розанова и многие другие «заслуженные и народные». Елена Проклова рассказывала нам, что счастлива появившейся три года назад надбавке за звание: «Мне повезло, что я живу в Москве. Ведь, несмотря на то, что 50 лет в профессии, принесла стране международные премии – я получила пенсию по старости, минималку».

Есть еще «дополнительное материальное обеспечение» - надбавка за ордена. ДМО не выплачивается в период выполнения оплачиваемой работы. Эта надбавка будет положена артистам, когда они станут неработающими пенсионерами. Вот некоторые заслуженные работники культуры и полные кавалеры ордена «За заслуги перед Отечеством» - Инна Чурикова, Никита Михалков, Геннадий Хазанов, Татьяна Доронина, Александр Ширвинд, Владимир Спиваков. Средняя ежемесячная доплата за эту награду – 22 тыс. руб. Выплата привязана к базовому размеру соцпенсии, поэтому постоянно индексируется.

А вот пенсионеры без надбавок: Дмитрий Дибров (33 тыс. руб.) и Николай Дроздов (30 тыс. руб.) не жалуются, потому что много работают. 61-летний Дибров ведет телешоу и заказники. А 83-летний Николай Дроздов и преподает, и мастер-классы ведет, и тургруппы сопровождает, и в рекламе снимается. Творческие люди чаще всего очень активны и в зрелом возрасте хотят сниматься, выходить на сцену и быть в центре внимания. Стоит отметить, что этому рады их поклонники.