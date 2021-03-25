Наталья Подольская рассекретила роскошный подарок от Преснякова за второго сына

Материнство не мешает артистке заниматься карьерой Фото: Иван МАКЕЕВ

В прошлому году Наталья Подольская вновь стала мамой: теперь у них с Владимиром Пресняковым двое сыновей. Старшему Артёму скоро исполнится 6 лет, а младшему Ване всего пять месяцев. При этом материнство не мешает артистке заниматься карьерой: она готовит для поклонников новый клип, где предстанет в весьма откровенных нарядах.

- После вторых родов я сильно похудела, но как и в первый раз, ничего специально не делала, - призналась артистка репортёрам за кулисами светской премии «Красота без границ». - Просто когда мама кормит ребёнка грудью, она тратит на 500-700 калорий в день больше. У меня сейчас экстремальный вес - 52 килограмма (рост Натальи 174 см. - Ред.). К сожалению, я вряд ли его удержу, моя норма 54.

- Двое сыновей для вас - программа максимум, или хотелось бы ещё дочку родить? - поинтересовалась у молодой мамы «Комсомолка».

- Знаете, у меня был пунктик по жизни: я всегда хотела двоих детей, и прилагала большие усилия, чтобы все сбылось. Если бог даст третьего, буду рада. Но так стараться я больше не собираюсь!

- Что муж подарил вам за второго сына?

- На самом деле, я обнаглела и сама себе выбрала подарок. У меня была мечта - часы Cartier, и Вова ее исполнил (средняя цена изделий этого бренда от 500 тысяч до 2 млн рублей. - Ред.). Муж мне невероятно помогает: он полностью взял старшего Тёму на себя, у них там какие-то свои мужские занятия. И вообще Володя стал гораздо более ответственный и взрослый.

- Как вы выбирали няню для малыша?

- О, это больная и сложная тема. Знаете, как есть водители и пешеходы, также есть мамы и няни: стенка на стенку, лагерь на лагерь. Найти хорошую няню очень сложно, и как показывает опыт, чем лучше ты относишься к человеку, тем хуже он с тобой может потом поступить. Если говорить о требованиях, для меня очень важен возраст, педагогическое образование - желательно, чтобы это был воспитатель детского сада.

Певица рассказала об экстремальном похудении после родов и семейной идиллии Фото: Иван МАКЕЕВ

- Наташа, а как относитесь к пластической хирургии?

- Меня так обижает, когда про артистов пишут, что они все сделанные-переделанные. Я никогда в жизни не скрывала, что прибегала к ринопластике, и очень этому рада. К пластике в рамках разумного я отношусь очень положительно. Но когда я вижу «морских окуней», мне становится не по себе.