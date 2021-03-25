«Изолируем его от общества»: жертва Виктора Мохова держит связь с прокуратурой

В фильме насильник рассуждает о своих жертвах

В некоторых СМИ активно муссируется новость о том, что жертва «скопинского маньяка» Катя Мартынова пожаловалась в прокуратуру и следственный комитет на своего мучителя Виктора Мохова за распространение сведений о ее частной жизни. Однако, сама девушка эти слова опровергает. На сегодняшний день ее намерение вновь упрятать 70-летнего педофила за решетку, из-за которой тот вышел только 3 марта, отсидев в Саратовской тюрьме почти 17 лет, пока таковым и остается. «КП» Катя сообщила, что действительно «давно находится на связи с правоохранительными органами», и планирует написать на Мохова заявление в прокуратуру, но официально пока этого не сделала.

- Мы принимаем меры для того, чтобы изолировать Мохова от общества. Но, нет, заявления я пока не писала, - сказала Катя «Комсомольской правде». – Я всем говорю, что только собираюсь это сделать.

Катя Мартынова пожаловалась в прокуратуру и следственный комитет на своего мучителя Фото: Личный Архив

К решению привлечь бывшего зэка за вмешательство в частную жизнь ее подтолкнуло появление скандального документального фильма Ксении Собчак о «скопинском маньяке», который почти 4 года держал в плену и насиловал двух несовершеннолетних девочек. Кате Мартыновой тогда было 14 лет, а ее подруге по несчастью Лене Самохиной – 17. Сам Мохов в ту пору разменял шестой десяток. В фильме насильник рассуждает о своих жертвах, а это, считает Катя – противозаконно. Кроме того, в он бросает фразу «надо мне опять заняться ею», говоря о Лене, родившей от него двоих сыновей, которых Мохов подбросил в подъезды жилых домов, и мечтает «встретиться с Катей». Вместе с тем, напомним, что сама Катя написала в 2017 году книгу «Исповедь узницы подземелья», в которой в подробностях рассказывает о том, что происходило с ней и с Леной в темной подвале под моховским гаражом.

- Если бы у него была возможность, он нашел бы уже способ со мной встретиться, - заявила на днях «КП» девушка. – Просто сейчас к нему приковано внимание и полиции, и журналистов, и соседей. Что он хочет сделать на этой встрече, не имеет значения. Он преследует своих жертв, а это противозаконно.

Ко всему прочему, по мнению девушки, Мохов, несмотря на свой возраст, опасен для общества в целом.

- Такого человека нужно держать в изоляции, - сказала в одном из недавних интервью «КП» Катя Мартынова. – Он не раскаялся и, я уверена, совершит еще одно преступление.