Алана Мамаева перед разводом решила сделать подтяжку ягодиц

Алана Мамаева собирается подтянуть ягодицы. Фото: Инстаграм.

Алана Мамаева перед разводом с мужем решила вновь усовершенствовать свою внешность. Супруга футболиста Павла Мамаева не скрывает, что не раз ложилась под нож хирурга. Она четыре раза переделывала нос и увеличивала грудь. Теперь 33-летняя Алана готовится к новой пластической операции: модель решила подтянуть кожу ягодиц. Ей кажется, что они стали «постаревшими и дряблыми», поэтому она собирается срочно исправить ситуацию.

- Просыпаюсь однажды, а кожа мне говорит: «До свидания!» И я по рекомендации одного хирурга решила сделать себе одну процедуру. Она не увеличивает ягодицы, а подтягивает кожу. Ягодицы становятся упругими и красивыми, а не постаревшими и дряблыми, - рассказала Мамаева в прямом эфире Инстаграма.

Процедура проходит в нескольких этапов. Кожу разглаживают микроиглами, а после этого вводят специальный препарат. Поскольку это довольно болезненно, операция проходит с обезболиванием.

Алана не боится ложится под нож, более того, она с удовольствием рассказывает о всевозможных процедурах, помогающих женщинам стать красивее. У Мамаевой есть своя программа на YouTube, где она обсуждает пластические операции. Супруга футболиста не раз показывала, как меняется жизнь людей после усовершенствования внешности. Видимо теперь, когда ее собственная судьба готовится сделать крутой поворот, Алана чувствует психологическую потребность срочно что-то в себе исправить.

Еще недавно Павел и Алана были счастливой семьей. Фото: Инстаграм.

Алана заявила, что собирается развестись со своим мужем Павлом Мамаевым после очередной интрижки футболиста. Алана поймала спортсмена на измене, когда тот находился на сборах в Испании. Павел изменил ей с красавицей испанкой Ирен Гарсиа. Футболист закрутил роман с эффектной брюнеткой модельной внешности, забыв предупредить ее, что у него в Москве есть жена и ребенок. На Алане Павел женат уже семь лет.

Узнав об измене, Мамаева заявила, что на этот раз не намерена прощать блудного мужа. Модель уверяет, что не останется одна, будь у нее хоть десять детей. Видимо, подтяжка ягодиц – это первый шаг на пути к поиску нового мужчины.

До Павла Мамаева Алана была замужем за борцом Александром Липовым. У пары родился сын Алекс. После развода с борцом Алана в 2013 году вышла замуж за Павла Мамаева. После этого она тайно лишила Липового родительских прав, сын Алекс остался жить с ней. В 2014 году у Мамаевых родилась дочь Алиса.