Выписавшаяся из больницы Кудрявцева сразу же нарушила запреты врачей

Лера Кудрявцева слишком много работает. Фото: Инстаграм.

Лера Кудрявцева на днях попала в реанимацию: телеведущей стало плохо на съемках. Коллеги вызвали ей скорую, и звезду программы «Секрет на миллион» увезли в ФГБУ «Клиническая больница №1». К счастью, сейчас с ней все хорошо. После трех суток, проведенных под надзором медиков, ее выписали. Врачи посоветовали Лере как следует отдохнуть и повременить со съемками. Но Кудрявцева, как настоящий трудоголик, не стала следовать их советам и первым делом отправилась на работу.

Лера честно призналась, что выполнять предписания эскулапов у нее просто нет времени. У телеведущей настолько плотный съемочный график, что она не может позволить себе сделать перерыв.

- Чувствую себя уже гораздо лучше. Завтра выходу на работу. Доктора, конечно, порекомендовали больше отдыхать, избегать стрессов, но некогда, - рассказала Кудрявцева в Инстаграме.

Находясь в больнице, Лера рассказала, что ничего серьезного с ней не случилось: виной сбоя своего организма Кудрявцева называет стресс и банальное переутомление. Однако симптомы были настолько серьезными – боль в груди, затрудненное дыхание, что коллеги Леры решили: у нее может быть инфаркт или инсульт.

- Короче дело было так . Вчера на съёмках стало хреновенько, дышать тяжело - боль в груди, туман в голове . Увезли на скорой. Ехать с мигалками - тот ещё стресс и ощущение, что все – приплыли, - написала Лера. - По итогу всех обследований здорова (ну если можно в наше время быть здоровым ), но в принципе ничего критичного. Нервы, стресс, мало отдыха - типа того. На этом фоне сбой даёт физика, ну и ещё моя чёртова мнительность и тревожность.

Лера вышла с поклонниками на связь из больничной палаты. Фото: кадр видео.

За последние два года у Леры то и дело возникают проблемы со здоровьем. В январе 2020 года у нее внезапно лопнул силиконовый имплант в груди. Пришлось срочно делать операцию и удалять силикон, который, по словам телеведущей, растекся и проник глубоко в ткани.

А в январе 2021 года Лера переболела ковидом после того, как сводила двухлетнюю дочь Машу на новогоднюю елку. Болезнь настигла звезду совершенно неожиданно, ей даже пришлось отменить долгожданный отпуск в Дубаи. У Кудрявцевой несколько дней держалась высокая температура, она самоизолировалась от всех родных в московской квартире, уехав из загородного дома.

За последние два года у Леры то и дело возникают проблемы со здоровьем. Фото: Инстаграм.

Едва Лера оправилась после коронавируса, как ее настигла новая беда: она упала с лестницы и сломала крестец. Телеведущая так же получила серьезное сотрясение мозга, поскольку сильно ударилась головой об стену. В этот момент Лера была с Машей, ее мужа, хоккеиста Игоря Макарова, не было дома. У телеведущей под рукой не было телефона. Она почти час пролежала на спине, испытывая дикую боль, пока Игорь не пришел домой и не вызвал скорую.

Едва Лера оправилась после коронавируса, как ее настигла новая беда: она упала с лестницы и сломала крестец. Фото: Инстаграм.

Оказалось, у Леры был сломан крестец в трех местах. Почти две недели она не могла ходить и передвигалась только в инвалидной коляске.