В клубе, в котором живет Трамп, произошла вспышка коронавируса

Экс-президент США Дональд Трамп. Фото: REUTERS

Клуб Дональда Трампа Мар-а-Лаго в Палм-Бич, в котором 45-й президент США вместе с супругой находится с момента отъезда из Белого дома, переживает вспышку коронавирусной инфекции. Об этом в электронном письме, разосланном членам клуба, сообщила администрация.

– Мы уже приняли все необходимые меры реагирования в соответствии с рекомендациями CDC, включая тщательную санитарную обработку и очистку всех пострадавших территорий и всех помещений клуба, и мы продолжим наш усиленный режим дезинфекции. – говорится в письме.

В связи с тем, что у некоторых сотрудников тест на COVID-19 дал положительный результат, обслуживание гостей частично приостановлено. В частности, не работает столовая клуба и недоступна еда на пляже, хотя банкетные залы пока остаются открытыми.

По словам одного из членов клуба, пожелавшего остаться анонимным, администрация в большей степени перестраховывается, чтобы не допустить массового заражения гостей.

Власти города, относящиеся к Мар-а-Лаго, мягко говоря, не очень доброжелательно, поспешили обвинить администрацию клуба в пренебрежении эпидемиологическими правилами.

«Мне ясно, что люди в Мар-а-Лаго бесцеремонно и небрежно относятся к ношению масок», – заявил представитель штата Флорида Омари Харди, пытавшийся еще в январе добиться закрытия клуба.

По словам Харди, его больше всего заботит безопасность обслуживающего персонала Мар-а-Лаго, насчитывающего несколько десятков человек, которых гости подвергают серьезному риску заражения.