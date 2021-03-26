Для меня этот рабочий день в необычной роли начался… с танца с бубнами. Для начала от меня требовалась регистрация в системе, и пройти ее было совсем непросто. Вы пробовали делать селфи с раскрытым первым разворотом паспорта в одной руке, с телефоном - в другой, да вдобавок таким образом, чтобы лицо и паспорт были в строго отведенных программой рамках? Возможно, у меня пальцы не такие гибкие, да и опыта «селфирования» явно недостает, но провозился я долго, и допускаю, что такие упражнения способны выбить из колеи. Затем следовало пройти дополнительную проверку - сделать те же селфи, непременно на фоне машины. А потом еще сфотографировать собственно автомобиль, причем со всех сторон. Впрочем, в сравнении с регистрацией это выглядело уже сущим пустяком.

Но вот, наконец, мы получили в свое распоряжение новенький УАЗ Профи «Полуторка». Кто это – «мы»? Журналисты, к каждому из которых был прикомандирован профессиональный водитель-экспедитор с опытом эксплуатации не только подобной техники, но и работы с соответствующим мобильным приложением. И пока Александр с выдержкой десантника (а он на самом деле служил в ВДВ) фотографировал, активировал и получал реальный заказ, я осмотрел «Полуторку» снаружи.

Конечно, о внешности говорить излишне, поскольку она здесь вторична – первичен функционал. И потому – первое, на что я обратил внимание, так это на удлиненную колесную базу и цельную раму, без каких-либо сварных швов в основании. Наконец-то появились сдвоенные задние шины, или, как принято говорить, колеса с двойной ошиновкой. Добавит ли это стабильности, узнаем чуть позже, а вот устанавливаемый уже на заводе 150-литровый газовый баллон точно пригодится. С ним, как я подсчитал чуть позже, запас хода превышает 700 км, и это без учета обычного бензина в баке. Но самое главное, что никакой дополнительной сертификации уже не потребуется.

А вот и заказ реальный получен – нам предстоит загрузиться 4-метровыми досками в одном из подмосковных магазинов и доставить их к строящемуся коттеджу. Нет проблем, быстро за руль, и сразу еще одна приятная «новость» - водительское сиденье абсолютно новое. Оно куда мягче прежнего, обладает всеми необходимыми регулировками и даже боковой поддержкой. Расстояние между педалями велико, что скорее плюс, поскольку даже в широкой обуви управлять автомобилем можно без труда. Добавляет комфорта и регулируемая как по высоте, так и по вылету рулевая колонка. А подогрев сидений, зеркал и всей плоскости лобового стекла в наших условиях – это вообще опции незаменимые. Поехали.

С пустым кузовом автомобиль разгоняется совсем неплохо. Как на бензине, так и на газе. К тому же мощность силового агрегата при переходе с одного топлива на другое меняется не сильно – вместо 149,6 л. с. мотор развивает 143. 5-ступенчатая механика, а именно такая коробка стандартно устанавливается на все версии Профи, приятно удивила коротким ходом рычага с неплохой избирательностью. Разве что переход с пятой на четвертую не всегда четкий – иной раз приходилось применять двойной выжим сцепления, поскольку быстро вниз рычаг переходить не желал. А вот что действительно порадовало, так это абсолютно новая передняя подвеска с демпфером рулевого управления. Обратной связи это, конечно, не добавило, зато исчезли неприятные удары по баранке при проезде любых неровностей. Да и прямую машина держит лучше предшествующей версии, и в том немалая заслуга именно двойных задних шин. Хотя справедливости ради замечу, что подруливать все же иногда приходится. Может, все изменится после загрузки?

Мы как раз подъехали к строительному магазину. Тут нам предстоит взять на борт больше сотни 4-метровых досок, суммарным весом свыше 1300 кило. Нет проблем, на то она и полуторка, чтобы такой ноши не пугаться! Открываем задние двери (они теперь нормальные, распашные, европейские) и на пару с экспедитором быстро закидываем несколько отдельных пиломатериалов. А вот паллеты с аналогичными элементами для чьего-то будущего зодчества удобно загружать погрузчиком, сняв тент и откинув боковые борта. Что и было доблестно исполнено. Автомобиль заметно просел всем «телом», но виду не показал - дифферента на корму практически не случилось, нос «не всплыл».

Под полной загрузкой, понятное дело, прыть, то есть динамика, несколько поубавилась. Но ощущения приближенной к легковому автомобилю управляемости остались. Каких-то радикальных изменений по сравнению с «Полуторкой» с пустым кузовом я не почувствовал – разве что прежние периодические подруливания никуда не делись. А вот за что сразу успел дистанционно поблагодарить конструкторов, так это за дисковые тормоза на всех колесах. Их мощности хватает даже с такой массой за плечами.

На подъезде к заказчику асфальт закончился, и в ледяной колее и снегу здорово помогла блокировка заднего дифференциала. А при маневрировании в узких пространствах хочется сказать «спасибо!» за новую переднюю подвеску, благодаря которой заметно уменьшился радиус разворота. Оценил это и заказчик, поскольку мы смогли подъехать прямо к его складу и оперативно разгрузиться.

Словом, «Полуторка» - автомобиль для тех, кто занят делом и умеет считать деньги.

Кстати, о деньгах. Выполнив заказ и добравшись до базы, я решил поговорить с представителем компании, дабы узнать, как обстоят дела с гарантией и стоимостью владения. Оказалось, что производитель дает гарантию на 4 года или 150 тысяч километров пробега. Но наиболее примечательной является фирменная программа подписки на УАЗ. В детали вдаваться не буду, лучше послушайте подкаст нашего радиоэфира с представителем компании прямо здесь.