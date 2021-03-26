"Дружил с Цоем и Гребенщиковым": Бас-гитарист "Звуков Му" Александр Липницкий погиб, пытаясь перейти реку на лыжах

Александр Липницкий был бас-гитаристом группы «Звуки Му». Фото: ИТАР-ТАСС/ Сергей Фадеичев

Александр Липницкий был родом из хорошей московской семьи. Его отец Давид Липницкий был потомственным врачом-гомеопатом, принимавшим пациентов в своей квартире на Большой Молчановке. Бабушкой по материнской линии - Татьяна Окуневская - одна из первых красавиц 30-х и 40-х годов, звезда сталинского кино. От нее унаследовала красоту и мать Липницкого, Инга Варламова (впоследствии она разведется с мужем и выйдет замуж за переводчика Брежнева Виктора Суходрева, который станет отчимом Александра).

Как вспоминал Липницкий, в середине 60-х одновременно за его матерью и бабушкой ухаживал посол Индии в СССР. И между делом подарил одиннадцатилетнему Саше и его брату Владимиру виниловую пластинку, на которой были два сингла «Битлз»: «All My Loving» и «And I Love Her». А потом вдобавок еще вручил пластинку с песней «A Hard Day’s Night». Это было самое сильное музыкальное потрясение в жизни Липницкого, а «Битлз» стали его негаснущей любовью.

Александр учился в английской спецшколе № 30 на Каретном ряду - и там же учился Петр Мамонов, с которым он очень подружился. Потом он стал общаться с первыми советскими хиппи и молодыми рок-музыкантами (в их числе был, например, Андрей Макаревич). Получив образование на журфаке МГУ, начал писать заметки - но быстро понял, что в каноны советской журналистики ему, любителю Галича, Солженицына, Синявского, Даниэля, Высоцкого и Окуджавы, не вписаться. Он переключился на подпольную торговлю антиквариатом: ездил по деревням, покупал и продавал иконы. (В конце концов благодаря этому занятию он пришел к религии).

Уже ближе к 30 Липницкий услышал записи ленинградских рок-групп «Аквариум», «Кино», «Зоопарк». Знакомство с четырьмя участниками «Аквариума» впечатлило его особенно: «Они меня поразили тем, что умудрились жить так достойно в стране, где, как я считал, достойно жить уже невозможно». Музыканты жили и тусовались в квартире Липницкого и на его даче на Николиной горе; он помогал им организовывать концерты и фестивали (например, знаменитый «Тбилиси-80»). Примерно тогда же Мамонов создал свою группу «Звуки Му», и в конце концов Александр стал там бас-гитаристом. Это было совсем неожиданно. Еще в детстве ему вынесли приговор в музыкальной школе: «Никаких способностей к музыке у мальчика нет». Но в 31 год Липницкий освоил гитару, придумав для этого свою собственную нотную грамоту, и начал выступать вместе со «Звуками». Впоследствии он считал, что то, что он переключился с антикварного бизнеса на музыку, спасло его от ареста - его коллег, занимавшихся торговлей предметами старины, сажали направо и налево.

Среди его знакомых была Джоанна Стингрей, американка, приехавшая в 80-е в СССР и активно включившаяся в местную рок-н-ролльную жизнь. Благодаря ей он стал тележурналистом - в годы перестройки они делали программу Red Wave-21. А потом Липницкий выпускал телефильмы, вел программы о музыке на телевидении и радио, много писал о советских рок-звездах…

Как сообщается, Липницкий погиб близ Николиной горы, где находилась его дача: вышел на лыжах на мартовский лед, пытаясь перейти реку, и утонул. О дате прощания с ним и похорон пока ничего не известно. Ему было 68 лет.

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