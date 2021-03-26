«Роснефть» установила на двух АЗС в Хабаровске зарядные станции для электромобилей

«Роснефть» продолжает оснащать электрозарядной инфраструктурой АЗС компании. Быстрые зарядные станции были установлены на двух АЗС в Хабаровске. В настоящее время еще 12 таких станций уже работают на заправочных станциях компании в Москве и Московской области, Ленинградской области, во Владивостоке и в Краснодарском крае.

Установленные в Хабаровске станции мощностью 50 кВт заряжают до 80% емкости аккумулятора электромобиля всего за 40 минут. Оборудование поддерживает различные международные стандарты зарядок (CCS, CHAdeMO и Type2) и позволяет одновременно заряжать два транспортных средства в медленном и быстром режимах.

Развитие зарядной инфраструктуры на АЗС компании позволит водителям электромобилей свободно передвигаться по привычным маршрутам, используя развитую сеть автозаправок «Роснефти». Круглосуточный режим работы и сопутствующий сервис АЗC позволят автолюбителям с комфортом провести время на заправочных стациях Компании, пока заряжается их электромобиль - выпить свежесваренный кофе и перекусить в кафе, приобрести товары в магазине и воспользоваться другими удобствами на АЗК.

Проект развивается в рамках сотрудничества «Роснефти» и «РусГидро». Компании планируют развивать инфраструктуру для электромобилей в Дальневосточном федеральном округе на автозаправочных комплексах «Роснефть». Регион сотрудничества выбран неслучайно - в настоящее время в ДФО зарегистрировано более четверти всех электромобилей в России.

Обеспечивая высокие стандарты качества нефтепродуктов и нетопливных услуг, сеть АЗС «Роснефть» расширяет дополнительные сервисы для удобства своих клиентов. Компания продолжит дальнейшее развитие зарядной инфраструктуры на своих АЗС в соответствии с прогнозами спроса и развитием рынка электромобилей.

Напомним, «Роснефть» располагает крупнейшей сетью автозаправочных станций на территории России, включающей 3057 АЗС. География розничного бизнеса компании охватывает 66 регионов во всех федеральных округах РФ. «Роснефть» владеет и управляет розничными сетями BP в России, а также сети ПТК и «Башнефть».