Дмитрий Песков: Дочери Владимира Путина тоже привились отечественной вакциной

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

- ...Дмитрий Сергеевич, извините, снова про прививку. Просто забыли спросить прошлый раз. Близкие Владимира Владимировича привились? Прежде всего, имею в виду дочерей, потому что внуки маленькие еще.

- Насколько мне известно, да. Они даже раньше привились. Если я не ошибаюсь, Путин сам об этом говорил.

- А как сейчас, у Владимира Владимировича - ограничения сохранились пока насчет бассейна, физических нагрузок?

- Вы знаете, мы зададим ему соответствующий вопрос. На самом деле он чувствует себя хорошо. И, насколько мне известно, никаких побочных явлений у него не было.

- Это информация от самого президента или от врачей?

- Да, да, от президента.

- А неизвестно, дочери президента какой вакциной привились?

- Нет, я не располагаю такой информацией.

- Но это отечественная вакцина?

- Разумеется.

- Обычно же поездки, мы с вами знаем, заранее планируются. И вчера Владимир Владимирович анонсировал, что география будет расширена. А можно узнать, что он имел в виду под географией? Это какие-то конкретные регионы России, СНГ, зарубежья?

- В целом есть уже наработки по некоторым региональным поездкам. И - на следующий месяц. Пока мы не будем говорить. Вы знаете, что мы заранее не анонсируем. Безусловно, после завершения цикла вакцинации, то есть после второго укола, и потом там какое-то время должно пройти, формирование иммунитета... Да, как сам президент сказал, будет расширяться география его поездок.

- Это обнадеживает.