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Экономика26 марта 2021 14:20

До 2024 года «зеленые» инвестиции НПЗ «Роснефти» составят 136 млрд рублей

Компания активно модернизирует производство
Павел ЧЕРНЫШОВ
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«Роснефть» планирует направить около 136 млрд рублей до 2024 года на развитие экологических проектов своих нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ). Компания нацелена на достижение лидерских позиций в экологичности производства и сокращения воздействия на окружающую среду. Нефтеперерабатывающий блок компании развивает комплекс мероприятий по снижению техногенной нагрузки на окружающую среду.

В рамках данной работы планируется, в частности, проведение реконструкции сооружений биологической очистки на Сызранском НПЗ, Куйбышевском НПЗ и Рязанской НПК, а также реконструкция механической очистки на Новокуйбышевском НПЗ и Рязанской НПК. Кроме того, на Куйбышевском НПЗ планируется строительство установки регенерации отработанной серной кислоты, на Рязанской НПК – комплекса термической сушки осадков. На Ангарской НХК развивают проект строительства собственного полигона промышленных и твердых бытовых отходов. На Ачинском НПЗ завершается строительство очистных сооружений сточных вод комплекса гидрокрекинга.

В целом экологическая программа компании включает в себя шесть основных направлений: охрана атмосферного воздуха, обращение с отходами производства, охрана поверхностных и подземных водных объектов, мероприятия по обеспечению законодательных требований по охране окружающей среды и охране земельных объектов.

Предприятия «Роснефти» ежегодно поощряются за успехи в модернизации предприятий. По итогам 2020 года Сызранский НПЗ был отмечен высшей наградой XVI всероссийского конкурса «Лидер природоохранной деятельности в России-2020» в номинации «Лучшая экологическая политика в области нефтеперерабатывающей промышленности».

Экология и промышленность