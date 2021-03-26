Официант и банкир меняют профессию: в пандемию четверть россиян сменили сферу деятельности

За прошедший с начала пандемии год 23% россиян сменили профессию. Фото: Мария ЛЕНЦ

За прошедший с начала пандемии год 23% россиян сменили профессию. А 47% собираются попробовать себя в новой профессии уже в нынешнем году. Куда и откуда люди перемещались, выясняли аналитики Работа.ру.

Как оказалось, чаще всего люди «бегут» из производства и промышленности. А переходят - в строительство, транспорт и охрану. Из строительства и сферы транспорта кадры утекают на заводы и в торговлю, а работники банков и ресторанного бизнеса уходят в промышленность и строительство.

Нормально ли такое стремление поменять свой профиль, которое после локдауна только усилилось?

- В России уже несколько десятилетий высокий уровень оборота рабочей силы. Люди приходят на новые рабочие места, а через какое-то время их не устраивает или зарплата, или условия труда, или режим рабочего времени. И они добровольно увольняются, - говорит профессор кафедры управления персоналом Финансового университета, доктор экономических наук Александр Сафонов. - Производство и промышленность всегда идут в первых рядах по этому показателю. В этих отраслях - большой дефицит квалифицированных специалистов рабочих профессий, и у них есть возможность выбрать наиболее «выгодного» работодателя. А частый переход из строительства в промышленность и наоборот связан с тем, что в этих отраслях много одинаковых профессий. Например, сварщик может работать как в промышленности, так и в строительстве.

А вот мощное бегство из сферы услуг напрямую связано с пандемией, считает эксперт. Из-за локдауна многие компании закрылись, а у тех, которые выжили, снизился спрос: в условиях кризиса люди стали экономить на услугах. И поскольку многим специалистам из этой сферы просто некуда устроиться по специальности, им приходится менять профессию.

КОНКРЕТНО

Из какой профессии вы ушли?

Производство и промышленность — 19%

Строительство — 11%

Транспорт и логистика — 11%

Банки и финансы — 5%

Рестораны и кафе — 5%

Образование — 5%

Охрана — 4%

IT — 4%

Маркетинг — 3%

Медицина — 3%

Ритейл — 3%

Другое — 28%

По данным Работа.ру. Опрошено более 9000 человек.

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