Вердикт ученых: Алексей Панин - развратник и содомит, потому что у него гены такие

Актер Алексей Панин Фото: Людмила СТРИЖНОВА-ВЫСОТСКАЯ

Некогда звезда российского кино, променявший талант на скандалы, пьяные драки и свальной грех, с недавних пор живет в Испании. Там в отличие от России всегда тепло и никто не знает про склонности Алексея. Но на родину Панин тоже заглядывает. Где его и подловили продюсеры программы «ДНК-шоу», которое выходит на канале «Пятница!» и в онлайн-кинотеатре Premier. Ведет проект певица Лолита. Суть его в том, что герою делают подробный генетический анализ и затем пытаются найти совпадения в выводах генетиков и реальной биографии.

В разговоре с Лолитой Алексей Панин предстал противоречивой натурой: с одной стороны, он обожает одиночество, а с другой ему сложно быть с одной женщиной. По данным генетической экспертизы, у Панина активен «ген авантюризма» и нарушен ген, отвечающий за выработку дофамина - «гормона удовольствия». Выходит, экстремально-безнравственный образ жизни Алексея обусловлен его генетикой, а не тем, что он сам разрешил себе не различать берегов. Но почему он решил стать не парашютистом, например, или гонщиком, а выбрал в качестве экстрима все мыслимые виды сексуальных практик, включая шокирующие любого адекватного человека? Молчит генетика.

Панин признался Лолите, что не знает даже приблизительно количество своих сексуальных партнеров. Своей жене мир свинг-вечеринок он открыл самолично: мол: до него она ничего такого не пробовала, но очень хотела.

В эфир выпуск выйдет в воскресенье, 28 марта, в 22.00. Не пропустите: с Алексеем все давно понятно, а вот на реакцию Лолиты интересно было бы посмотреть.