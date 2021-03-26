Роберт Дауни-младший чуть не погиб во время прыжка с парашютом. Актер переборщил с экстримом

Дауни Младший неудачно прыгнул с парашютом. Фото: Кадр видео

В тот день Роберт был без брони Железного человека. Хотя костюм наверняка бы помог ему подстраховаться. Звезда фильмов Marvel, «Шерлока Холмса» и других мог оставить зрителя без своих работ, потому что неудачно прыгнул с парашютом.

На этот раз Железный Человек был без брони. Фото: кадр из фильма

В прошедшем на днях интервью известному американскому ведущему Стивену Кольберу в шоу The Late Show with Stephen Colbert актер признался, как один раз решил получить дополнительный адреналин и попробовать скайдайвинг — парашютный спорт. И чуть не разбился, пролетев 3600 метров в свободном падении, пытаясь раскрыть рюкзак.

Звезда фильмов Marvel, «Шерлока Холмса» и других мог оставить зрителя без своих работ Фото: кадр из фильма.

- У меня перекрутились стропы парашюта, - рассказал актер. - Было не смешно. Зато какое было счастье, когда парашют все же раскрылся, а я понял, что не разобьюсь о землю на смертельной скорости.

Ведущий предположил, что это бы «лоботомизировало» актера. И Роберт согласился. Однако добавил, что не прочь прыгнуть с тарзанки — ведь под ним будет вода.

Актер готовится сниматься сниматься в третьей части «Шерлока Холмса» Фото: кадр из фильма.

Кстати, в настоящий момент Дауни-младший особенно бережет себя, потому что контракт не позволяет ему заниматься экстримом. Он готовится сниматься в третьей части «Шерлока Холмса», где, согласно сюжету, действие развернется не только в Великобритании, но и в других странах Европы. Работа над фильмом должна начаться в следующем году.