Российский продюсер «Бесов» запустит семь новых сериалов с создателями голливудского «Джокера»

Большим достижением можно считать договоренность российского продюсера Александра Роднянского с коллегами из-за океана на съемки семи новых телепроектов Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В российской сериальной индустрии нет запроса на аутентичный контент. Всем очень хочется, чтоб «как у HBO». Или, на худой конец, «как в Нетфликсе». И в этой связи большим достижением можно считать договоренность российского продюсера Александра Роднянского («Ранетки», «Бесы», «Белая гвардия», «Доктор Рихтер» и проч.) с коллегами из-за океана на съемки семи новых телепроектов.

Роднянский заключил контракт на сотрудничество со стриминговым сервисом Кинопоиск HD (принадлежит «Яндексу») — и один из совместных сериалов будет сделан с известной канадской компанией Bron Studios. Это ребята, которые работали над проектами «Джокер», «Скандал» и сериалом «Эйфория».

Вместе они выпустят сериал «Everybody’s Woman» («Женщина для всех»), посвященный порноиндустрии в Восточной Европе. Режиссером и соавтором сценария станет лауреат Каннского кинофестиваля Корнел Мундруцо.

Кроме того, возьмут в оборот и Валерию Гай Германику («Школа», «Краткий курс семейной жизни», «Бонус»). Самобытная режиссер снимет сериал «Мерзлая земля» про абаканского маньяка-душителя Дмитрия Лебедя. В основу сценария ляжет журналистское расследование преступлений серийного убийцы.

Еще один проект посвятят теме киберспорта. Сериал о профессиональных геймерах будет называться «Хэдшот», а снимет его Владимир Битоков — ученик мастерской Александра Сокурова.

Выпуск сразу нескольких новых проектов из линейки намеченных планируется в 2022 году.

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