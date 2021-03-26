Главный подарок к рождению второго сына: шоу Дмитрия Шепелева вернули в эфир

Первый гость Дмитрия Шепелева в новых сериях шоу «Ты как я» — Тимати с дочкой. Фото: СОЦСЕТИ

26 марта у 38-летнего Дмитрия Шепелева родился второй сын, а уже 27 марта утром в телеэфире новые серии телепроекта «Ты как я». Было много слухов о закрытии проекта, однако ведущий «Ты как я» Шепелев их опровергал. Семейное шоу просто поставили на паузу, и вот его возвращение приурочили к прекрасному событию. Возлюбленная Дмитрия Шепелева, дизайнер Екатерина Тулупова, в клиническом госпитале «Лапино» родила сына. Теперь в семье три ребенка: ровесники - дочь Екатерины от первого брака и сын Дмитрия от Жанны Фриске, и у пары появился на свет общий малыш.

Дмитрий Шепелев в вип-палате роддома с сыном. Фото: СОЦСЕТИ

В июле Шепелев узнал, что станет отцом и почти сразу же приступил к съемкам семейного шоу «Ты как я» - на проект приходят участвовать в конкурсах звезды с детьми. Осенью шоу вышло в эфир, а зимой исчезло из сетки телевещания. И вот оно возвращается и сразу с рейтинговым героем. В ближайшую субботу на проект придёт главный герой шоу «Холостяк» Тимати. Естественно, что не один - а с дочкой Алисой. Алиса всех умилила на съемках. Рассказом девочки был удивлен и Шепелев – Алиса очень смышлёный ребенок: «Мне 6 лет, учусь во втором классе!» Также ребенок посещает различные дополнительные занятия, о чем и расскажет в эфире. Тимати с дочерью будут соревноваться со звездой шоу «Однажды в России» Давидом Цаллаевым и его дочкой Аминой.

В студии «Ты как я» Шепелев чувствует себя счастливым — это была его мечта вести семейное шоу. Фото: СОЦСЕТИ

По сюжету «Ты как я» ведущий Дмитрий Шепелев руководит соревнованиями двух звёздных семей: родители с детьми отвечают на вопросы, выполняют задания, участвуют в викторинах. Так ведущий выясняет - насколько сильно дети и родители похожи и знают интересы и предпочтения друг друга.

Ну, а пока Дмитрий Шепелев занят родительскими хлопотами – готовится к возвращению гражданской супруги с новорожденным домой. А также ищет квест на день рождения сыну – 7 апреля Платону Шепелеву исполнится 8 лет, и отмечать он будет с друзьями. Кстати, Платон преданный зритель папиной передачи.

Шоу «Ты как я» с 27 марта на ТНТ по субботам в 10:00.