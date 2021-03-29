Станислав Говорухин считал: каждый русский человек обязан знать наизусть «Евгения Онегина»

Режиссер и актер Станислав Говорухин Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН

КАК СЫН ПОЛИТЗАКЛЮЧЕННОГО РАСПЛАКАЛСЯ, УЗНАВ О СМЕРТИ СТАЛИНА

Детство и юность у Станислава Сергеевича были трудными. Его отец, донской казак, в 20 лет «бросил камень и произвел выстрел в окно, где проходило заседание деревенской бедноты». На дворе стоял 1928 год, и Сергея Говорухина с ходу осудили за это «на три года концентрационных лагерей» (так и было написано в приговоре). Отсидев, он вышел на свободу, встретился с матерью будущего режиссера, женился, произвел на свет его и его сестру, а потом снова отправился в лагеря - чтобы теперь уже окончательно в них сгинуть. За что? Как полагал Станислав Сергеевич, просто за то, что был судим ранее и был казаком, а казачество в 30-е пытались ликвидировать как класс.

В результате об отце в семье не разговаривали. Мать Станислава пресекала все разговоры о нем - боялась, что наличие осужденного в семье помешает детям выбиться в люди. А сам мальчик рос убежденным сталинистом - и расплакался, когда в 1953-м узнал о смерти вождя (повзрослев, он радикально изменил убеждения).

«Почти все свое детство и юность я прожил в бараках. У Высоцкого есть песня про «коммуналку»: «на тридцать восемь комнатов всего одна уборная»… А тут на девять бараков одна. Жуткое дело» - писал он в мемуарах. При этом в его воспоминаниях о бедной юности нет ненависти и горечи. Он рос довольно жизнерадостным парнем, мечтал о путешествиях и романтике (любовь к ним очень заметна во многих его картинах, от «Ветра «Надежды» до «В поисках капитана Гранта»). Поэтому и поступил на геологический факультет. Но по специальности работал совсем недолго: судьба вскоре занесла его на Казанскую студию телевидения, где он стал редактором и ассистентом режиссера, потом - в московский ВГИК, где он с отличием окончил режиссерский факультет, а потом - в Одессу. Он бредил ею, много о ней читал и слышал, запоем смотрел фильмы, снятые на Одесской киностудии, и ему казалось, что огромное счастье жить в «загадочном, прожаренном солнцем, просоленном морем, пропахшим семечками, арбузами, свежей и жареной рыбой городе».

Кадр из фильма "В поисках капитана Гранта" Фото: кадр из фильма.

Но туда он попал только в 30 лет. И так получилось, что руководитель Одесской киностудии дал ему сценарий фильма об альпинистах, предупредив, что тот из рук вон плох - но надо его переписать, снять картину и непременно сдать ее до 1 января следующего года, «хоть 31 декабря, хоть за пять минут до полуночи». Иначе горит план, и у студии начнутся серьезные проблемы с финансами… Вместе с однокурсником Борисом Дуровым, тоже дебютантом в большом кино, Говорухин кое-как переделал сценарий и приступил к съемкам. Сам он позже называл эту работу «лабудой». И говорил, что картину спасло только то, что авторы догадались привлечь к участию композитора Софью Губайдулину и певца и актера Владимира Высоцкого.

Владимир Высоцкий и Лариса Лужина в фильме "Вертикаль". Фото: кадр из фильма.

С грехом пополам фильм сдали 31 декабря в 11 часов вечера. Он получил название «Вертикаль», и сейчас его знают все. Именно там прозвучало несколько знаменитых песен Высоцкого, таких как «Если друг оказался вдруг» и «Здесь вам не равнина, здесь климат иной», и именно с него началась настоящая, всесоюзная слава актера и певца, который стал близким другом Говорухина.

А Борис Дуров потом прославился фильмом «Пираты ХХ века», побившим все рекорды по посещаемости в советском прокате. Мало кто помнит, но сценарий к нему он тоже написал вместе с Говорухиным.

«ОТПУСТИ ВОЛОДЮ, СНИМАЙ В РОЛИ ЖЕГЛОВА ДРУГОГО АРТИСТА!»

Станислав Сергеевич поставил больше двадцати фильмов. Среди них были и проходные работы, и выдающиеся, такие, как «Десять негритят» по Агате Кристи. Но для большинства зрителей он останется прежде всего автором телефильма «Место встречи изменить нельзя».

Как вспоминал Говорухин, именно Высоцкий «был зачинателем идеи — сделать фильм по роману Вайнеров» «Эра милосердия». Прочитав его, он сразу решил, что обязательно должен сыграть Глеба Жеглова. Очень волновался, утвердят его на роль или нет. И Говорухин сделал все, чтобы его утвердили. Как полагалось в те времена, он пробовал на роль других артистов, но выбирал тех, кто гарантированно проигрывал Высоцкому (и некоторых даже заранее предупреждал, что шансов у них никаких). Все прошло благополучно. И вдруг в первый день съемок, пришедшийся на 10 мая 1978 года, Марина Влади начала просить Говорухина: «Отпусти Володю, снимай другого артиста». А сам Высоцкий неожиданно добавил: «Пойми, мне так мало осталось, я не могу тратить год жизни на эту роль!»

Владимир Высоцкий в роли Жеглова. Фото: кадр из фильма.

Но Говорухин другого артиста брать не стал, и потом всю жизнь гордился этим решением. Правда, иногда его спрашивали: «А стоил ли год жизни Высоцкого этой роли?» Говорухин нашел для себя ответ. Он писал в воспоминаниях, что если бы Высоцкий потратил этот год на сочинение новых стихов и песен, они были бы важнее «Места встречи». Но Высоцкий не планировал ничего писать - он хотел путешествовать, проехать с гастролями по Америке, побывать на Таити. И Говорухин так составил съемочный график, чтобы он все успел.

Более того: Говорухин знал, что Высоцкий мечтает попробовать себя в режиссуре, и однажды, отлучившись со съемок, предложил ему самостоятельно поставить несколько эпизодов (допрос Груздева Шараповым, опознание Фокса, сцена в начале с участием Васи Векшина). Потом вспоминал: «Когда я вернулся, группа встретила меня словами: «Высоцкий нас измучил!» Привыкших к долгому раскачиванию работников группы поначалу ошарашивала его неслыханная требовательность. Обычно ведь как? «Почему не снимаем?» — «Тс-с, дайте настроиться. Режиссеру надо подумать». У Высоцкого камера начинала крутиться через несколько минут после того, как он входил в павильон. Объект, рассчитанный на неделю съемок, был «готов» за четыре дня. Он бы в мое отсутствие снял всю картину, если бы ему позволили».

Приняли картину сравнительно легко. Правда, по мнению Говорухина, это произошло лишь потому, что на носу был День милиции - праздник, в который телезрителям непременно показывали что-нибудь новенькое о работе милиционеров. Если бы не необходимость срочно ставить в эфир картину о борьбе с преступностью, цензура наверняка придиралась бы к «Месту встречи» серьезнее. По крайней мере, Говорухин запомнил, как один из руководителей МВД гневно пробурчал на просмотре: «Вы что же… Хотите, чтобы вся страна целую неделю говорила о ворах и проститутках?..»

МЫСЛЕННЫЕ ПУТЕШЕСТВИЯ ПО ПАРИЖУ

Станислав Сергеевич был не только режиссером, но и актером, который одинаково хорошо смотрелся в фильмах Киры Муратовой («Среди серых камней»), Георгия Данелия («Орел и решка») и Федора Бондарчука («9 рота»). Но надо всеми этими небольшими ролями глыбой нависает грандиозный Крымов из «Ассы».

Сергей Соловьев дружил с Говорухиным еще со времен ВГИКа, и, сочиняя сценарий фильма, почему-то вспомнил о нем. Образ Крымова в его голове все сильнее сливался с образом Говорухина, и Соловьев решил любой ценой уговорить приятеля сняться в картине. Это было непросто - Говорухин поначалу отказывался. Решающую роль сыграла его жена Галина, которая прочитала сценарий и сказала: «Слава, как можно тебе там не сниматься? Там же просто ты описан. Даже белые носки там твои…»

Станислав Говорухин в фильме "Асса". Фото: кадр из фильма.

Это при том, что Крымов, как ни крути - негодяй и убийца, а к Говорухину Соловьев относился с большой нежностью. «Станислав Сергеевич, как мне кажется, по своей природе человек редкий, превосходнейший…» - писал Соловьев в мемуарах, вышедших в 2008 году. - «Он искренне убежден, например что каждый русский человек, да и вообще человек российской языковой культуры обязан знать наизусть «Онегина». Сам он «Онегина» наизусть еще до ВГИКа знал». Однажды во время съемок «Ассы» Соловьев с Говорухиным поехали на машине из Ялты в Симферополь встречать Татьяну Друбич - и Говорухин «вдруг стал просто так, чтобы скоротать путь и вообще для удовольствия, читать Пушкина, строфу за строфой. Соловьев в восторге воскликнул: «Слава, это ж гениально! Крымов наверняка мог так вот знать «Онегина» Давай воткнем в картину?» И воткнули - Крымов в одной из сцен читает Алике строки про «заветный вензель О да Е».

А еще Крымов знает французский и запросто подпевает песне Джо Дассена. Вполне возможно, что Соловьев придумал это, будучи потрясенным влюбленностью Говорухина в Париж. «Во вгиковские времена у каждого из нас, украшая убогий быт, в общежитии что-нибудь висело над кроватью. У Славы - план города Парижа. Сам он в те времена в Париже, конечно же, никогда не был, но ориентировался в этом городе безупречно. «С чего начнем?» - спрашивал Слава, когда кто-нибудь заходил по любому поводу в комнату. - «Давай хоть с площади Звезды…» Сидя спиной к карте, Слава начинал подробнейше, дом за домом, описывать выбранный маршрут, безошибочно называя все близлежащие улицы и переулки, рассказывая при этом, что в каком доме находится сейчас и что находилось там раньше».

(Кстати, в Париж Говорухин впервые приехал только в 1980-м, в составе тургруппы, которую поселили в дешевом отельчике и выдали ничтожное количество франков. И при этом запретили ходить по городу иначе, как в составе экскурсионной группы, мотавшейся по ленинским местам. Говорухин - уже знаменитый режиссер, автор всенародно любимого «Места встречи…» - почувствовал себя сильно униженным. Помогло только общение с Мариной Влади и ее сыном от первого брака Пьером Оссейном; тот сразу заехал за Говорухиным в гостиницу, и они, наплевав на все запреты, поехали пить кальвадос, попробовать который Станислав Сергеевич мечтал с юности, когда зачитывался «Тремя товарищами» Ремарка).

На съемках «Ассы» Соловьеву казалось, что в Говорухине не хватает только одного: повадок «значительного государственного мужа». «А было так важно, чтобы зритель почувствовал эту крымовскую тоталитарную преступную государственную инфернальность. «Слава, дави форс! Понти, Слава, понти! И понт тут должен быть особый, государственный понт!» - в меру своих сил и скромных в этом тонком деле понятий пытался натаскивать его я. Действительно, Слава довольно быстро эти манеры усвоил, и теперь я, когда его вижу по телевизору в неком роскошном правительственном кабинете, осененного российским флагом, я не могу не вспомнить скромных своих, первоначальных педагогических усилий, которые он, конечно же, талантливейшим образом довел до полного совершенства» - вспоминал Соловьев.