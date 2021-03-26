Британские СМИ извинились перед Романом Абрамовичем

На этой неделе Роман Абрамович обвинил в клевете издательство HarperCollins за публикацию книги «Люди Путина» Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Ведущие британские издания принесли извинения российскому бизнесмену Роману Абрамовичу за ранее опубликованные материалы, в которых он фигурировал. Информация об этом появилась на официальном сайте футбольного клуба «Челси», владельцем которого является Абрамович.

Газета The Times в статье, опубликованной 30 января, сообщила, что бизнесмен якобы лишился британского гражданства, а также после развала СССР обогатился за счет продажи государственных активов.

«В отношении наших публикаций о лицах, связанных с Кремлем, должны заявить, что не имели намерения создать впечатление, что господин Абрамович был замешан в коррупции, связан с организованной преступностью или нарушением прав человека в России или где-то еще», - говорится в опровержение Times.

Извинения принес и таблоид The Daily Mail, выпустивший эту же заметку со ссылкой на первоисточник.

Также журналисты Times извинились за материал «Одной супер-яхты Роману Абрамовичу недостаточно» от 25 февраля. В нем шла речь о том, что бизнесмен подарил президенту России Владимиру Путину, когда тот был премьер-министром, яхту «Олимпию». Через суд Абрамович доказал, что никогда не владел судном, следственно, и подарить его никак не мог.

За статью от 6 февраля пришлось просить прощения и изданию The Independent. В материале утверждалось, что Абрамович якобы связан с финансированием российских властей.

«В качестве компенсации за эти ошибки мы готовы перевести деньги в благотворительный фонд, указанный господином Абрамовичем, и оплатить судебные расходы», - сообщили представители The Independent.

На этой неделе Роман Абрамович обвинил в клевете издательство HarperCollins за публикацию книги «Люди Путина» Миллиардер заявил, что в книге искажена информация о покупке им клуба «Челси», а также о его деятельности в целом.