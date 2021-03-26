О воде без «воды»

Глава Росводресурсов Дмитрий Кириллов во время пресс-ужина с журналистами. Фото: Иван МАКЕЕВ

Не каждый день у журналистов есть возможность пообщаться с главным человеком по воде в нашей стране - руководителем Федерального агентства водных ресурсов. Весна – время, когда просыпается природа, а вместе с ней и риски, связанные с ее непредсказуемым характером. Во время сезонного половодья к российским рекам – особое внимание. Чтобы предотвратить стихийные бедствия, нужно приложить максимум усилий. Но во Всемирный день водных ресурсов, 22 марта, Дмитрий Кириллов ответил на самые насущные вопросы.

ПОЧЕМУ ВОДА – ЭТО ГОЛУБОЕ ЗОЛОТО?

- Так водные ресурсы называют эксперты ЮНЕСКО. И я с этим согласен. В плане влияния на все жизненные, природные и производственные процессы - это реальное золото. А кое-где водой уже начали торговать на биржах, во избежание хозяйственных потерь во время засухи. Да, Россия водными ресурсами обеспечена и нам сложно представить, что вода может являться точкой конфликтов, переформатирования цивилизации и миграции. Именно поэтому мы уделяем пристальное внимание защите водных ресурсов.

КАК ОЦЕНИТЬ ЗАТРАТЫ НА ВОССТАНОВЛЕНИЕ РЕК ПОСЛЕ АВАРИИ В НОРИЛЬСКЕ?

- Подходя к вопросу реабилитации, важно комплексно оценить исходную ситуацию, в том числе, учитывать, как местные предприятия минимизируют загрязнение водных объектов.

Ответственность за нарушение природоохранного законодательства должна быть неотвратимой. Нарушил – заплати. Бережное отношение к воде и другим природным ресурсам должно стать для предприятий единственно выгодным. Для нас не стоит задачи быстрее потратить деньги, которые заплатили в качестве возмещения ущерба, важна эффективность мероприятий. Предметно говорить о плане восстановительных мероприятий стоит после наблюдения за динамикой показателей. Возможно, это вопрос нескольких лет. Важно тратить деньги на результат.

КАК СПАСАЮТ БАЙКАЛ ОТ ОТХОДОВ БЦБК?

- На Байкале самое важное — ликвидировать отходы деятельности БЦБК и заняться вопросами очистных сооружений. Мы со своей стороны финансируем работу, которая обеспечит защиту шламонакопителей от селевых потоков, пока «Росатом» не закончит свою работу. Сейчас идет откачка надшламовых вод из карт-накопителей.

В прошлом году нами были выполнены аварийно-восстановительные работы после сильных дождей. Теперь, чтобы задать рекам, расположенным вблизи Солзанского и Бабхинского полигонов БЦБК плановую пропускную способность, мы расчищаем их русла. Тем самым готовим их не только к спокойному пропуску паводков, но и к возможному приему селевых потоков.

В настоящее время перед регионом стоит задача – реанимировать селевую защиту, которая была первоначально по проекту эксплуатации полигонов БЦБК. Коллеги уже на стадии проектирования объектов капитального строительства. Эти мероприятия стоят на правительственном контроле.

ЧТО ДЕЛАТЬ С АМУРОМ, СТРАДАЮЩИМ ОТ КОММУНАЛЬНЫХ СТОКОВ?

- Есть обращение губернатора Хабаровского края, связанное с проработкой вопроса о возможной реализации отдельного федерального проекта по оздоровлению Амура, - рассказал глава Росводресурсов. - Однако даже если специального федпроекта не будет, а мы понимаем, что федпроект – лишь форма, поручение можно выполнить и по-другому. Взять крупнейшие населенные пункты, стоящие на реке, и заняться их очистными сооружениями. В рамках госпрограмм, направленных на водоснабжение и водоотведение, такие задачи, разумеется, можно и нужно решать. Глава Минприроды Александр Козлов уделяет особое внимание вопросам сохранения и восстановления водных экосистем. Как он уже справедливо отметил, находясь на втором месте по пресноводным запасам, мы должны стать первыми в вопросе их защиты. Процессы, касающиеся водных ресурсов, инерционны. Именно поэтому сегодня Минприроды России делается все, чтобы обеспечить их благополучие.

ГОТОВА ЛИ СТРАНА К ВЕСЕННЕМУ ПОЛОВОДЬЮ?

- Климат России имеет особую дифференциацию, несравнимую ни с одной другой страной мира из за широкой протяжённости территории. От этого и зависит поведение рек, которых у нас, как вы знаете, немало. Часть из них, что протекают с севера на юг, ведут себя спокойно, потому что по весне на юге уже тепло, устье открывается и воде есть, куда уходить. Но реки, впадающие в Северный Ледовитый океан, создают сложную ситуацию каждый год. В южной части они вскрываются, а на севере нет. В таких ситуациях вода выходит из берегов и топит прибрежные территории.

В связи с этим мы готовим все крупнейшие водохранилища к приему половодья, чтобы не допустить затопления городских и сельских агломераций – это первое. На сегодня все водохранилища Ангаро-Енисейского, Волжского каскада и др. сработаны до нужных отметок и готовы к приему паводковых вод. И только два работают в режиме наполнения – это Краснодарское и Цимлянское. Мы там накапливаем воду для целей обеспечения народного хозяйства в летний и осенний период – рисосеяние на Кубани, судоходство на Дону, а прежде всего, жилищно-коммунального хозяйства.

Второе. Северные реки страдают от заторов. Опасные участки имеют свойство мигрировать, но все равно находятся под постоянным мониторингом. Предпаводковые обследования совместно с Гидрометом проводятся ежегодно. На затороопасных участках проводятся ледокольные, ледорезные работы. В случае чего, подключается МЧС и проводит взрывные работы.

Совместно с Минприроды России и регионами на паводкоопасных территориях спланированы превентивные противопаводковые мероприятия в Республике Саха (Якутия), Ямало-Ненецком АО, Пермском крае, Вологодской и Архангельской областях. До начала половодья ледокольные и ледорезные работы проведут более, чем на 1000 км рек. На площади более 7 кв.км будет ослаблена прочность льда.

Предупредительная паводковая работа ведется Росводресурами и на цифровой платформе «Водные данные» через опцию «Оперативный дежурный», и совместно со службами других ведомств. Так, например, организован информационный обмен с МЧС, Росгидрометом, Росморречфлотом, Ростехнадзором, Росприроднадзором, Роспотребнадзором и регионами. А на базе ФГБУ «Центррегионводхоз» на случай ЧС сформирована группировка сил и средств, где больше 400 человек, более 350 единиц специальной техники и порядка 160 плавсредств.

Третье. Планово-предупредительные работы, о которых мы уже с вами говорили. Дноуглубление и расчистка русел необходима, чтобы реки дышали и принимали последующие паводки более спокойно. Такую работу мы выполняем летом и осенью.

Отмечу, что с 2012 по 2020 годы на обустройство защиты от паводков в рамках федеральной целевой программы мы смогли отремонтировать порядка тысячи плотин, шлюзов и других гидротехнических сооружений, построить около 400 км сооружений инженерной защиты и укрепления берегов. Это позволило снять паводковую напряженность во многих территориях.

ХВАТИТ ЛИ ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ ЖИТЕЛЯМ КРЫМА?

- Есть правительственный план по устранению водного дефицита на полуострове, он работает. В Севастополе необходимые мероприятия реализованы, в самом Крыму — сложнее, там и задачи масштабнее. Хотя результаты уже есть. Если раньше все потребления Симферополя — 160 тыс. кубометров воды в сутки — шло за счет поверхностных источников, то сейчас уже половина — за счет подземных вод. Это позволяет накапливать поверхностные стоки даже в маловодный год, перераспределить запасы между районами полуострова. Думаю, и местным жителям, и туристам в этом году пресной воды в Крыму хватит.

ЧТО СЛУЧИЛОСЬ С РЕКОЙ ДОН И ЕСТЬ ЛИ ПУТИ ЕГО СПАСЕНИЯ?

На берегах Дона проживает более 12 млн человек. Плотность населения в этих регионах в 4 раза превышает среднероссийскую. Там высокий уровень индустриализации, хорошо развита транспортно-коммуникационная инфраструктура. Географическое положение изначально создало возможности для социально-экономического развития территории, но сейчас проблема обеспечения населения и объектов экономики водными ресурсами надлежащего качества и в нужном количестве стоит остро.

Ресурсы бассейна Дона испытывали чрезвычайно высокую хозяйственную нагрузку. На протяжении 2007-2017 гг. наблюдался маловодный период, обусловленный низкими запасами воды в снежном покрове и дефицитом осадков в летне-осенний период. Дефициты воды отрицательно сказывались на орошаемом земледелии, возникали проблемы с судоходством, водоснабжением городов, объектов промышленности и энергетики.

В рамках федеральной целевой программы «Развитие водохозяйственного комплекса Российской Федерации в 2012-2020 годах» мы выполнили научную работу, целью которой стала разработка долгосрочного прогноза изменения водных ресурсов для устойчивого функционирования водохозяйственного комплекса бассейна реки Дон.

В настоящее время по поручению Правительства РФ подготовлена специальная программа. Предполагается, что план работ объединит несколько национальных проектов, которые касаются и продовольствия, и водных путей, и комфортной среды. Сейчас документ обсуждается с федеральными органами исполнительной власти, затем предстоит заняться формированием набора мероприятий и поиском источников финансирования. Предварительно комплексная работа обойдется в 90 млрд рублей, 26 млрд предусмотрены. Важно отметить, что параметры программы могут кардинально меняться, в том числе, с точки зрения бюджетной обеспеченности.