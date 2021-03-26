"Там был только старый рентген": Путин рассказал, как его экс-коллегу не смогли спасти от коронавируса в Латвии

Президент не только заслушивал доклады и отчеты. Путин сам говорил о том, что пришлось пережить ему Фото: REUTERS

Заседание наблюдательного совета автономной некоммерческой организации (АНО) «Россия – страна возможностей» было посвящено итогам работы платформы «Россия – страна возможностей» за три года. В том числе - престижных флагманских проектов «Лидеры России», «Цифровой прорыв», «Большая перемена», «Мастера гостеприимства», «Я – профессионал», «Профстажировки 2.0», «ТопБЛОГ», «Учитель будущего», программа «Наставничество».

Разговор сложился очень близким к жизни. Потому что президент не только заслушивал доклады и отчеты. Путин сам говорил о том, что пришлось пережить ему... В частности, он поделился одним примером, точнее, трагической историей, случившейся с его бывшим коллегой, который жил в Латвии.

- Не могу не сказать, потому что меня лично это затронуло, - не без волнения произнес президент. - Один мой очень хороший знакомый, мой коллега бывший, жил в Латвии практически всю жизнь. Заболел COVID, и выяснилось, что в главном латвийском инфекционном центре МРТ даже нет. Только старый рентген там, который не может показать реально уровень поражения легких. Лекарств нет, ничего нет.

Знакомого президента собирались перевезти в Москву - «сделали все, чтобы вывезти его".

- Не смогли, - с горечью произнес президент. -Человек умер. Вот это вот уровень организации (в Латвии. А.Г.), в том числе здравоохранения.

ЧТО СКАЗАЛ ПРЕЗИДЕНТ О РОССИЙСКОМ ЗДРАВООХРАНЕНИИ

- Что касается действующего контингента наших руководителей в сфере медицины, конечно, всё находится в движении, в развитии, и, наверное, где-то чего-то кому-то не хватает.

- От людей зависит стремление к самосовершенствованию. Нам нужно с помощью таких инструментов создать атмосферу, которая подталкивала бы людей к такой работе над собой.

- Но что я хочу сказать? Что, если бы у нас среди руководства, причём и среднего, и высшего звена, но главным образом среднего звена, люди были бы не готовы к тому уровню ответственности, на котором они находятся, у нас не было бы такого результата в борьбе с COVID.

- И мы наблюдаем, что во многих других странах, которые претендуют на то, чтобы называться странами с развитыми системами здравоохранения, результата такого, какой есть у нас, нет. Это говорит о том, что средний высокий уровень руководства системой здравоохранения в России отвечает требованиям сегодняшнего дня.

- Конечно, ясно, что всё идёт вперёд каждый день. Сегодня день прошёл – уже немножко отстали, потому что что-то новое появляется, особенно сегодня. Я хочу ещё раз воспользоваться случаем, чтобы поблагодарить не только врачей, которые работали в условиях эпидемии, но и руководящий состав, потому что от организации работы в высшей степени зависит результат. Ведь очень важно не только, как настроить коллектив, а как организовать процесс. И вот там, где я был, то, что я видел своими глазами, это достойно уважения...

А В ЭТО ВРЕМЯ

«Стать блогером? Я подумаю»

Один из участников встречи - учитель Андрей Федотов из Белгорода, сказал президенту (правда, с улыбкой), что из него «мог бы получиться отличный блогер»:

- Почему бы не подумать над этим?

- Спасибо большое, я подумаю, действительно, - серьезно ответил Путин.

Учитель Федотов также рассказал о своем “опыте блогерства” и обратился к коллегам-учителям с призывом "не закрывать глаза на медиасферу", так как это поможет им раскрыть собственный потенциал и быть на одной волне с детьми.

Президент и эту идею поддержал, и тоже - серьезно:

- Если чего-то нельзя предотвратить, то это надо возглавить, - считает Путин. - А предотвратить это невозможно, эта сфера развивается и будет развиваться дальше, приобретать новые возможности, в том числе - в области искусственного интеллекта... И от развития этих направлений никуда не деться. Так же, как солнцу не запретишь вставать, и это будет развиваться... Иначе, действительно, останешься на обочине и не сможешь реализовать не только себя, не сможешь реализовать свою главную функцию - должным образом воздействовать на ребят, на школьников.

По словам президента, в таком случае "учитель будет говорить что-то одно, а жизнь пойдет где-то в стороне", и качественно обучать школьников будет невозможно:

- Ясно, что и в традиционной форме доведения знаний, воспитательного процесса от учителя очень много зависит. Но то, о чем вы сказали, эта медийная составляющая - она тоже приобрела сегодня очень важное, существенное значение в воспитании, в передаче знаний. Так, конечно же, ее нужно использовать, я вас поддерживаю...