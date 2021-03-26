Эксперт: У Киева полный швах с боевой авиацией и системой управления войсками

Эксперт рассказал о состоянии армии Украины Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Владимир Зеленский подписал указ «О Стратегии военной безопасности» Украины. Речь там идет, в частности, о «введении комплексного всеобъемлющего подхода к обороне Украины в условиях военной угрозы национальной безопасности, связанной с использованием гибридных методов». Киев не собирается достигать «военного паритета с Россией». Но поддержание баланса подразумевает. Ну и, конечно, по старой доброй традиции стремится в НАТО. Красиво написан документ.

За комментарием «КП» обратилась к главному редактору журнала «Арсенал Отечества» Виктору Мураховскому.

- Виктор Иванович, что скажете о стратегии национальной безопасности Украины.

- А есть такая стратегия?

- Господин Зеленский полагает, что есть. И Украина с 2014-го неустанно наращивает показатели по основным видам вооружений.

- Ну, например, по авиации у них полный швах — по сравнению с теми показателями, что были на момент развале Союза. В тех открытых отчетах, которые публикуются, не отражена ситуация и с высокоточными вооружениями.

- Это вы про ракету «Нептун», которую Киев называет оружием, что страшит Москву?

- Например. Напомню, что «Нептун» они сделали на базе советской ракеты Х-35. Не открою секрета — на территории Украины располагались депозитарии рабоче-конструкторской документации на множество образцов вооружений. Производство которых необходимо было развернуть, например, даже в случае ядерной войны.

- Запасы бумаги пошли в дело?

- Ну, вот они достали эту документацию и советскую ракету воспроизвели на том уровне, на котором сегодня могут. То же самое касается других изделий, которые они рекламируют как самые передовые. Но у них нет уже серьезных запасов ракет и иных боеприпасов советского периода. Их срок назначенной службы истек. Особенно это касается изделий с ракетными реактивными двигателями. Снаряды еще так сяк — они то могут и по 50 лет храниться. А вот все остальное…

- И что по «всему остальному»?

- Что касается средств межвидовых. Связь, система управления войсками — там у них провал полный. Что дают поставки американцами некоторых образцов, вроде радиолокационных станций? Они их в США сняли с вооружения - и отдали Украине. Как, например, радиолокационную станцию разведки огневых позиций артиллерии - но это же капля в море, и она проблем не решает.

- Американцы Киеву только списанные системы и вооружения поставляют?

- Как правило. Одно из исключений — переносной противотанковый ракетный комплекс Javelin. Эти ПТРК Киеву поставили с условием, что они не попадут на юго-восток Украины, в зону соприкосновения с республиками. Как приехал Javelin на полигон на западе Украины — так там и остался.

- Но ВСУ все равно мощнее военных структур республик?

- Сопоставлять их потенциал с армейскими корпусами Новороссии смысла не имеет. Почему? Да потому, что наш верховный главнокомандующий ведь говорил, что прямая агрессия грозит дальнейшей государственности соседней страны. Но конкретных планов применения войск никто озвучивать не будет.

- Судя по отчетам украинских военных, начиная с 2014-го у них было сформировано 18 боевых бригад, 4 полка и 9 батальонов — растут как на дрожжах?

- Молодцы, пусть конфетку возьмут. Ну вот, скажем, у Саудовской Аравии пятый военный бюджет в мире. Одна из самых насыщенных современными вооружениями армий в мире. Она превосходит соседей и точно превосходит, к примеру, силы йеменского движения «Ансар Аллах». Ну и кому, в итоге, прилетают беспилотники и ракеты на нефтезаводы? К формальным данным отношусь крайне скептически.

- Киев рапортует о глубокой модернизации более чем 4 тысяч танков, бронетранспортеров и самолетов за 7 минувших лет…

- Модернизация — очень общее понятие. Я заменил на танке габаритную лапочку накаливания — это модернизация? Вот у них много Т-64 — почему? Потому, что они давным-давно первыми начали поставляться в Киевский военный округ. Кто и как их модернизирует?

- Отмечается более чем пятикратное увеличение часов налета военных летчиков — где они форму набирают?

- У них достаточно полигонов бывших Киевского, Одесского и Прикарпатского военных округов, где можно отрабатывать различные тактические задачи.

- Оценку реальной боеспособности ВСУ на сегодня кто может дать?

- Единственным критерием боеспособности армии является результат ее участия в реальных боевых действиях.

- 25- е место ВСУ в мировом рейтинге — условность?

- Рассуждения диванных экспертов. Что касается создания наступательной ударной группировки на линии соприкосновения на Донбассе — на данный момент ее не отмечено. Не только наблюдателями ОБСЕ. Что касается обстрелов, в том числе из тяжелых калибров — это лечится только жесткими ответами. Чтобы каждый … на той стороне знал, что каждая брошенная мина получит такой ответ, что метатель даже до окопа добежать не успеет.