Рефинансировать ипотеку станет проще. Получателям маткапитала дадут возможность снизить проценты за кредит

МИНТРУД ПОМОЖЕТ ПОЛУЧИТЬ ВЫГОДНУЮ СТАВКУ ПО ИПОТЕКЕ

Что такое рефинансирование, знает любой, кто брал в банке ипотеку или другой кредит. Допустим взял человек деньги под 12% годовых, а через год ставки во всех банках снизились, да еще и другой банк дополнительную скидку обещал дать, лишь бы нового должника себе получить. Он для этого даже готов погасить долг своего потенциального заемщика перед тем первоначальным банком. В общем, выгодный механизм.

Но оказывается, получателям материнского капитала довольно сложно воспользоваться такой возможностью. Потому что сейчас, как только кредит выплачен, семья обязана оформить право собственности на жилье, выделив при этом долю и на детей. Но второй банк, у которого семья взяла деньги под более выгодный процент, должен же наложить обременение на жилье. Казалось бы, обычное дело, когда жилье, пока не погасишь долг, находится в залоге у банка. Но в случае с детьми не так все просто.

- Все процедуры, в том числе и обременение, в тех случаях, когда сособственниками являются дети, оформляются довольно тяжело из-за участия службы опеки, - пояснила «КП» юрист по жилищному праву Галина Скорик.

Минтруд предложил упростить ситуацию. В проекте правительственного постановления, которое подготовило это министерство, предлагается узаконить порядок, при котором жилье оформляется в собственность не на промежуточном этапе, а уже после окончательной расплаты с банками.

«Это позволит гражданам рефинансировать ипотечный кредит», - говорится в сообщении на сайте Минтруда.

ПЛЮС МАШИНА И РЕМОНТ КВАРТИРЫ

- Конечно нужно принимать такие поправки - маткапитал не должен становиться тормозом, который не дает семье нормально решать свои финансовые вопросы, - сказал «КП» член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Сергей Вострецов. - Если люди взяли ипотеку и не могут ее рефинансировать из-за того, что там присутствует часть денег материнского капитала, то нужно наводить с этим порядок.

Но оказывается, ситуация с рефинансированием не единственная проблема, которую нужно решить, чтобы людям было удобнее пользоваться маткапиталом.

Маткапитал можно направить на покупку дома или квартиры — это ясно. А если у семьи уже есть жилье, но оно нуждается в ремонте?

- Сейчас средства маткапитала можно направить на ремонт дачного дома, - говорит Вострецов. - Но надо предоставить право и отремонтировать на эти средства квартиру в многоквартирном доме.

По словам депутата, очень много поступает от избирателей предложений о том, чтобы материнский капитал разрешили использовать для приобретения машины.

- Кто-то говорит, что машина не относится к необходимым атрибутам для жизни семьи с детьми — я с этим не согласен, - продолжает Вострецов. - Участки, которые можно купить с помощью материнского капитала, далеко не всегда находятся в пешей доступности от станций. Поэтому вполне логично дать людям возможность приобрести автотранспорт, чтобы пользоваться участком.

МОЖНО ЛИ РАСПЛАЧИВАТЬСЯ МАТКАПИТАЛОМ С САМОЗАНЯТЫМИ?

По словам эксперта, уже сейчас маткапитал можно направить на оплату образования и лечения детей.

- Но нет четкой ясности, можно ли направлять эти средства в адрес не учреждений, а самозанятых — логопедов, массажистов, изготовителей протезов, конечно, при условии, что их квалификация и право заниматься такой деятельностью подтверждено соответствующими сертификатами, - говорит Вострецов.

Депутат напомнил, что с 2018 года действует и такое направление расходования маткапитала как ежемесячные выплаты. Они предоставляются семьям, у которых среднедушевой доход не выше 2 прожиточных минимумов для трудоспособного населения. А размер пособия равен прожиточному минимуму на ребенка.