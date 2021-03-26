Мария Захарова: «Те, кто насмехался над нашей вакциной, теперь стоят за ней в очереди»

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на радиостанции "Комсомольская правда". Фото: Михаил ФРОЛОВ

«СВОИХ НЕ БРОСИЛИ»

- Как раз сегодня, 26 марта, у нас в прошлом году началась та самая вызванная пандемией эпопея с вывозом из-за рубежа российских граждан, которая завершилась только спустя несколько месяцев. 300 с лишним тысяч человек были возвращены, и я вам честно могу сказать, это было очень сложно. Но, оглядываясь назад, понимаешь, что сделали все.

Это действительно тот момент, когда либо ты отвечаешь за слова «своих не бросаем», либо расписываешься в том, что все это просто пустые обещания. Мне кажется, что российские дипломаты и все, кто был в это вовлечен, за слова ответили делом.

ЗАПАД УПУСТИЛ ШАНС ОБЪЕДИНИТЬСЯ

- Пандемия дала шанс миру объединиться. И никакие политические разногласия не не должны были этому препятствовать. Было огромное количество примеров того, как в различных странах, несмотря на политическую конъюнктуру, дипломаты разных государств объединялись, помогали, вывозили людей и так далее. Но, к сожалению, в целом этот год, наполненный драматическими событиями в жизни огромного количества людей, видимо, не сыграл ту роль, которую должен был сыграть. Этот шанс был упущен так называемым цивилизованным сообществом, которым именует себя западный мир.

Они не смогли решить насущные проблемы, которые стояли перед цивилизацией. Мало того, они внутри себя начали топить своих же союзников, партнеров, как представителей этого коллективного Запада. Но этот провал политики по противодействию кризису, нужно было чем-то объяснить собственным народам. И коллективный Запад не нашел ничего лучше, как вытащить старую погремушку в виде российской угрозы, агрессии Москвы и т.д.

Вместо того, чтобы разбираться со своими внутренними болячками, они опять делают абсолютно неадекватные заявления на уровне НАТО, ЕС, обвиняя в этих проблемах Россию. Но при чем здесь мы? Никаким образом не касались их вакцин, изобрели свою, мало того, предложили к совместному изучению, к совместному производству и тут же получили вот этот весь ворох неадекватных заявлений.

У нас в России созданы уже три вакцины. В отличие от очень многих стран, они уже себя показали. Спутник V себя показал не просто в течение месяца или двух. К нему проявили интерес даже те за рубежом, кто ранее насмехались над этим препаратом. Теперь они стоят за ним в очереди. Я вам об этом говорю со знанием дела. Не из прессы, а из переписки наших посольств с зарубежными правительствами, которые действительно - это так и есть! - в очередь записываются, для того, чтобы либо совместно производить, либо закупать нашу вакцину.

К Спутнику-V проявили интерес даже те за рубежом, кто ранее насмехались над этим препаратом. Фото: EAST NEWS

ФЕЙКИ АТАКУЮТ

- Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что в области вакцинации от коронавируса развернулась мировая война нового типа. Думаю, что это из разряда, когда одни считают, что с кем-то воюют, а вторые на войну и не пришли.

Я знаю, что есть, действительно, информационные кампании по очернению вакцин. Мы это на своем примере знаем очень хорошо. Мы ведем целую рубрику примеров фейковых публикаций. Мы вынуждены говорить о странных, порой неадекватных заявлениях западных представителей, которые утверждают, что им не нужна российская вакцина. При этом отдельные страны, их с каждым днем все больше и больше, в том числе и в самом Евросоюзе, прямо заявляют, что им российская вакцина очень нужна.

Вспомните Сирию. Сколько раз мы были вынуждены разубеждать аудиторию, которую принудительно заставляли поверить в агрессивный характер российских действий. Поэтому сейчас то, что мы видим в отношении вакцин, это не что-то новое. Во-первых, это недобросовестная конкуренция. А что, в отношении «Северного потока-2» мы не то же самое, что ли, наблюдаем? Почему же французские партнеры не скажут об очевидном.

Далее - использование информационных ресурсов, как обеспечительного фактора в недобросовестной конкуренции. Опять разве что-то новое? Нет, конечно. На Западе просто перешли все грани за последние годы - откровенно не дают возможности присутствовать другим точкам зрения.

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что в области вакцинации от коронавируса развернулась мировая война нового типа. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

США ПРЕТЕНДУЮТ НА ИСКЛЮЧИТЕЛЬНОСТЬ

- На сегодняшний день большинство стран, подавляющее большинство стран высказали поддержку демократии, демократическому пути развития. Со своими нюансами, со своими особенностями. Простите меня, не могут быть одинаковыми пути развития страны с миллиардным населением и страны с населением один миллион человек.

Но другое дело, что кто-то, а в первую очередь это Соединенные Штаты, говорит о том, что это для вас для всех, а мы – исключительные. И мы не подчиняемся никаким правилам, законам и нормам. Мы сами будем диктовать, именно так – диктовать условия. В отношении определенного количества стран у США это получилось. Посмотрите на страны ЕС. Многие из них забыли, что такое суверенная политика. У них просто нет возможности реализовать свои национальные интересы. Кто-то еще сопротивляется. Кто-то находится в каком-то недоумении от того, что происходит. Потому что есть национальные интересы, а есть диктат. И как это соединить – непонятно. Тем более, в условиях как бы демократии.

СТРАННАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ БАЙДЕНА

- По итогам консультаций, которые сейчас очень интенсивно проходят в Москве с участием нашего посла в США Анатолия Антонова, будет сформирован подход к двусторонним отношениям. Я не думаю, что нужно комментировать это сейчас, пока работа не завершена, но потом мы это сделаем обязательно.

А пока мир обсуждает вчерашнюю пресс-конференцию президента США, которая стала где-то даже шокирующей. Я ожидала всего, чего хотите, - что она будет гибридной, с подключением журналистов онлайн, что будет подчинена антиковидным мерам, что может быть очень долгой, с модерацией, какой угодно.

Но что мы увидели? Абсолютно постановочную историю! Опубликовали кадры того, какая у него лежала схема рассадки журналистов, с обведенными фотографиями. Видимо, и вопросы были подготовлены, учитывая, что он их зачитывал.

И второй момент: все ждали демонстрации восстановления тех самых связей между Белым домом и журналистами, о которых говорила Демократическая партия США как об утраченных. Ведь один из основных посылов критики предыдущей администрации был тот, что они полностью разорвали связи с журналистами. И где же восстановление утраченного?

Мир обсуждает пресс-конференцию президента США, которая стала где-то даже шокирующей. Фото: REUTERS

ОБ ОТКРЫТИИ АВИАСООБЩЕНИЯ

- Постепенно мы будем возобновлять авиасообщение с другими государствами. Но все зависит от конкретных условий. Берется во внимание эпидемиологическая ситуация, действие нормативных актов по пересечению границ. Ведь какие-то страны вводят штрафы в отношении своих граждан и иностранцев за пересечение границы. Для каких-то стран, наоборот, это вопрос жизненно важный, потому что речь идет о производстве, бизнесе, туристической сфере. Поэтому - с каждой страной индивидуально. У нас заседает штаб, эти решения принимаются не одним МИДом, они принимаются в межведомственном формате.

ВНИМАНИЕ!

Мария Захарова пообещала в скором времени еще раз прийти в студию Радио «Комсомольская правда» и целиком посвятить часовую передачу ответам на вопросы наших радиослушателей. Следите за анонсами!

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