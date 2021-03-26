«Простить нельзя блокировать»: Яндекс.Такси дает второй шанс забаненным водителям

Фото: Иван МАКЕЕВ

Водителям Санкт-Петербурга и Ленинградской области, которые были заблокированы в Яндекс.Такси, дали шанс вернуться к работе. 25 марта прошла первая комиссия с разбором спорных ситуаций. Рассказываем, как к возможности реабилитироваться отнеслись водители и не скажется ли она на безопасности пассажиров.

СУДЬИ КТО?

Забанить в агрегаторе могут после жалоб пассажиров или таксопарка, а также если шофер пытается обмануть систему. Например, если на фотоконтроле при подтверждении своей личности водитель присылает сомнительные селфи вместо реальных фотографий. Или когда водитель пытается жульничать с промокодами — они дают возможность работать некоторое время без комиссии.

Теперь некоторые водители из черного списка могут восстановиться. Но только те, кто не был замечен в серьезных нарушениях, таких как выход на линию по документам другого человека, нарушение правил безопасности и финансовые манипуляции.

Заблокированные водители подают заявку на реабилитацию в сервисе, которую рассматривает комитет водителей и представители Яндекс.Такси. Заявки пока могли подать только водители, заблокированные в Ленинградской области и Санкт-Петербурге. Их обращение разбирают на совещании комитета, а после принимают решение — разблокировать или нет.

В состав комитета могут попасть те, кто сотрудничает с сервисом не менее года, регулярно выходит на линию и имеет рейтинг не ниже 4.9 баллов — своеобразные отличники из числа водителей, наиболее исполнительные и ответственные. Работа комитета добровольная и бесплатная — так решения максимально независимы от официальной позиции сервиса и любого внешнего влияния.

ТАКСИСТАМ ДАЛИ ШАНС ИСПРАВИТЬСЯ

О том, для чего создан новый орган, мы поговорили с водителем Егором Рябковым. Он ведет свой канал на YouTube, посвященный работе в такси. О прошедшем совещании комитета ему рассказали подписчики, которые обращались за разблокировкой.

— Есть ряд водителей, с момента блокировки которых прошло уже много времени: три и более лет. Банили за то, что человек мог лихачить, грубить пассажирам, обманывать сервис, брать с людей дополнительные деньги. Теперь у водителей появилась возможность поднять руку и заявить: «Я был не прав, дайте второй шанс», — рассказывает Егор Рябков.

Водитель приводит примеры кандидатов, которые пришли на собрание комитета. Один проработал всего несколько дней и неоднократно превысил скорость — были жалобы пассажиров. Другой водитель грубил и сквернословил. Третий якобы был пьян за рулем.

— Пьяным за рулем, тем более в сфере пассажирских перевозок, конечно, не место, — говорит Егор. — Но есть заболевания, которые сказываются на качестве речи, так что незнакомцы могут решить, что человек пьян. Лично знаю такого коллегу — у него логоневроз (судороги мышц речевого аппарата — прим. авт.). Комитет будет разбирать каждый случай отдельно.

До появления комитета подобного независимого разбора не было. Жалобы пассажиров разбирали напрямую, и представитель агрегатора звонил за объяснениями таксисту.

— Водитель не успел подойти к телефону — заблокирован. Любой сервис по умолчанию признает правоту пользователя. Хотя человек, может, единственный раз проехал на такси, а водитель несколько лет работает. Теперь ситуация иная: пользователя любить меньше не стали, но и водителям дали шанс заявить о несправедливости.

— Почему водители хотят вернуться в Яндекс.Такси? Есть же другие агрегаторы и парки.

— Это самый крупный агрегатор. Прочие ему уступают в количестве клиентов.

Мнения о комитете, как и о любом нововведении, разделились.

— Противники думают, что агрегатору не хватает водителей, поэтому и стали возвращать людей. Это, конечно, не так, потому что устроиться в такси просто и приток соискателей есть всегда. Думаю, такие комитеты — это шаг навстречу водителям, повышение лояльности к ним.

СЛОВО ВОДИТЕЛЯМ

Сообщество таксистов живо откликнулось на инициативу. Своими мыслями они делятся в профильных чатах и группах в соцсетях:

«Инициатива здравая. Времена нынче тяжелые, дайте людям работать».

«Простить нарушителей решили после того, как мигранты разъелись».

«Яша (так на сленге водителей называют Яндекс) всегда что-то выдумывает. И последнее время все чаще в пользу таксистов — не может не радовать».

«Зачем нужна амнистия, если можно по левому аккаунту работать?».

«И долго ты так проработаешь? На идентификацию все время одно и то же фото левого человека будешь слать, чтобы и его забанили?».

«Зачем второй раз на те же грабли? В прошлый раз тебя не стали слушать и просто заблочили. Как же гордость?».

«Скорее бы дошло до остальной России. Надеемся, не останется только привилегией столиц».