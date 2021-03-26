В МВД хотят продлить действие первого и предпоследнего паспорта

Поправки должны изменить действующий порядок замены гражданских паспортов Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В МВД России обнародовали поправки, которые должны изменить действующий порядок замены гражданских паспортов по достижению 20 и 45 лет (первый паспорт гражданин получает в 14 лет, а последний в 45).

Обычно, гражданам напоминают о просроченном паспорте гости, которые приходят поздравить с днем рождения. Но тогда уже документ сложно поменять удаленно. Приходится идти ножками в миграционную службу по месту жительства.

После дня рождения паспорт отказываются принимать в банках, по ним становится невозможно провести сделки или договора. В базе МВД России они получают статус "недействительный документ".

В МВД России решили исправить эту ситуацию и разрешить забывчивым гражданам использовать паспорт еще 30 дней после указанных дат. Чтобы не портить людям праздник и не лишать "полноценной общественной, политической, экономической жизни".

Поправку в МВД России планируют разместить в качестве напоминания на 20-й странице паспорта.

Отметим, что с 1 июля 2023 года граждане получат право по желанию оформлять вместо бумажных электронные паспорта. Документ размером с кредитку будет не только удостоверять личность гражданина, но и нести в себе информацию свидетельства о рождении, регистрации, водительских правах, СНИЛС, ИНН, медицинские данные и даже биометрию владельца документа: фотографию в высоком разрешении, отпечатки пальцев и радужку глаза.