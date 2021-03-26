Владимир Путин: Мы сторонники равенства, порядка и взаимоуважения в информационной сфере

Такие мероприятия - учитывая масштаб заявленной повестки - в Кремле обычно называют Большим Совбезом Фото: REUTERS

На заседании Совета Безопасности, которое в пятницу, 26 марта, Владимир Путин провёл в режиме видеоконференции, рассматривался проект «Основ государственной политики Российской Федерации в области международной информационной безопасности».

(Такие мероприятия - учитывая масштаб заявленной повестки - в Кремле обычно называют Большим Совбезом. Да и список участников - внушительный: см. на сайте kremlin.ru).

Начиная разговор, предваряя доклады, Владимир Путин заявил:

- Сегодня мы рассмотрим вопросы, связанные с государственной политикой в области международной информационной безопасности. Тема актуальная и крайне важная. XXI век по праву называют временем прорывного развития информационных технологий. Они, мы это хорошо знаем, завоёвывают буквально все сферы жизни. Это новые системы связи и глобальных коммуникаций, так называемый интернет вещей и искусственный интеллект, электронные государственные услуги и цифровая медицина. (Кстати, впервые за многие месяцы вступительное слово главы государства можно было услышать, а теперь - прочитать - в абсолютно полном объёме.)

- Кардинальную трансформацию проходят традиционные сферы деятельности государства, общества, бизнеса, создаются принципиально новые возможности для развития экономики и рынка труда, для повышения качества жизни людей, - продолжал глава государства. - Вместе с тем, новые технологические решения порождают и новые риски. Мы видим, что глобальное цифровое пространство нередко становится площадкой для жёсткого информационного противоборства, для нечестной конкуренции и кибератак. Всё это качественно меняет ситуацию на международной арене. Цифровую среду используют международные террористы, организованная преступность. Словом, здесь много потенциальных угроз для общей, глобальной безопасности и для отдельных стран, в том числе их суверенитета и национальных интересов.

ЧТО ЕЩЕ СКАЗАЛ ПРЕЗИДЕНТ

- Россия одной из первых призвала мировое сообщество к объединению усилий, к совместной работе в этой новой для цивилизации области. Ещё в 1998 году по нашей инициативе была принята профильная резолюция Генеральной Ассамблеи ООН. По сути, это был призыв к самому широкому сотрудничеству в борьбе с общими угрозами в информационной сфере, прежде всего с попытками использования новейших технологий в ущерб международному миру и стабильности.

- Более того, во многом благодаря именно нашим усилиям сама тематика информационной безопасности прочно вошла в повестку дня Генеральной Ассамблеи ООН, а принятие профильной резолюции стало ежегодным.

- Наши подходы к формированию глобального режима обеспечения информационной безопасности, к выработке здесь понятных и чётких правил остаются открытыми, прозрачными и неизменными.

- Считаем необходимым заключить универсальные международно-правовые договорённости, направленные на предупреждение конфликтов и выстраивание взаимовыгодного партнёрства в мировом информационном пространстве, на его максимальное использование для устойчивого развития каждого государства, на создание благоприятных условий для научного поиска, для быстрого внедрения самых передовых технологических решений при предотвращении потенциальных рисков.

- Важно сообща разработать и согласовать универсальные и справедливые для всех правила ответственного поведения государств в информационном пространстве с чёткими и внятными критериями допустимых и недопустимых действий и придать им юридически обязательный характер. То есть каждая страна должна эти правила неукоснительно выполнять.

- При этом мы выступаем за незыблемость цифрового суверенитета государств. Это означает, что каждая страна может самостоятельно определять параметры регулирования собственного информационного пространства и соответствующей инфраструктуры.

- Вновь подчеркну: мы сторонники равенства, порядка и взаимного уважения в информационной сфере, обеспечения её прогрессивного развития. И конечно, к диалогу по столь значимой повестке должны иметь возможность подключиться все заинтересованные партнёры.

- Важным этапом в работе России на этом важнейшем стратегическом направлении стало принятие в 2013 году «Основ государственной политики в области международной информационной безопасности». В них была определена наша главная цель – содействие формированию глобальной системы защиты международного информационного пространства.

- Реализация этого документа позволила сделать целый ряд значимых практических шагов. Так, в 2018 году большинство стран – членов ООН одобрили предложенную Россией резолюцию по международной информационной безопасности, и в ней, в этой резолюции, был впервые зафиксирован свод упомянутых правил поведения в этой области.

- В 2019 году под эгидой ООН начал работать созданный по российской же инициативе профильный переговорный механизм по данной проблеме – Рабочая группа открытого состава.

- Мы предложили ещё несколько перспективных интересных идей в этой области, в том числе по выработке глобальной конвенции о борьбе с киберпреступностью, и они получили поддержку многих государств мира.

- Сегодня важно повысить эффективность нашей работы, более активно действовать по всем ключевым направлениям. Именно на это должна быть ориентирована новая редакция «Основ государственной политики в области международной информационной безопасности», которую мы сегодня обсудим. А старая завершена в 2020 году.

- В этой связи хотел бы обратить ваше внимание на несколько, на мой взгляд, принципиальных вещей.

- Первое – в обновлённом документе важно сохранить преемственность нашего стратегического курса на предотвращение конфликтов в информационном пространстве. Необходимо подтвердить приверженность ранее заявленной цели государственной политики и вместе с тем с учётом нынешних реалий уточнить, а там, где необходимо, и скорректировать её приоритетные направления.

- Второе – нужно энергичнее продвигать российские инициативы, активизировать наше участие в переговорном процессе.

Подчеркну: Россия, как и прежде, открыта для диалога и конструктивного взаимодействия со всеми партнёрами, причём как в двустороннем формате, так и на площадках международных структур и форумов, прежде всего, конечно, в Организации Объединённых Наций.

Как уже отмечал, в последние годы ООН уделяет серьёзное, повышенное внимание вопросам обеспечения безопасности и развития международного информационного пространства, и надо добиваться, чтобы российские идеи и предложения на площадке этой универсальной организации воплощались в конкретные решения.

Конечно же, очень важно в приоритетном порядке развивать диалог по названным вопросам с нашими ближайшими партнёрами по ОДКБ, СНГ, ШОС и БРИКС.

- Третье – самое серьёзное внимание следует уделить налаживанию механизмов практического сотрудничества в обеспечении безопасности глобальной информационной сферы. Поле для партнёрства здесь исключительно широкое: это обмен опытом и совместное реагирование на компьютерные инциденты, подготовка кадров, проведение научных исследований.

- Нужно, безусловно, помогать коллегам, в том числе, конечно же, нашим ближайшим партнёрам, в построении систем информационной безопасности, предоставлять им соответствующие технологии и технические средства, сообща расследовать киберпреступления.

И в заключение четвёртое – в эффективной реализации государственной политики, обозначенной в новой редакции «Основ», надо активнее использовать возможности научных и экспертных кругов, делового сообщества, в том числе, конечно, Национальной ассоциации международной информационной безопасности.

- Для продвижения российских подходов важно укреплять действующие и формировать новые международные дискуссионные площадки как в России, так и за рубежом.

Это очень серьёзный и во многом ещё не раскрывший свой потенциал ресурс.

И конечно, здесь нужна системная и результативная деятельность органов власти. Имею в виду прежде всего координирующую роль аппарата Совета Безопасности и МИДа, взаимодействие в форматах целевых межведомственных групп...

ДОСЛОВНО

Заявление секретаря Совбеза Николая Патрушева для СМИ по итогам заседания 26 марта 2021 года

Сегодня Совет Безопасности России под председательством Президента Росийской Федерации В.В.Путина рассмотрел и одобрил проект «Основ государственной политики Российской Федерации в области международной информационной безопасности».

Принято также решение о подготовке плана его реализации, определены первоочередные меры по всестороннему обеспечению.

В ближайшее время документ будет представлен на утверждение Президенту России, а затем опубликован.

В проекте «Основ государственной политики Российской Федерации в области международной информационной безопасности» актуализированы глобальные угрозы в сфере информатизации.

Отмечено, что информационно-коммуникационные технологии всё шире используются в террористических и экстремистских целях, в том числе для пропаганды терроризма и привлечения к террористической деятельности новых сторонников.

Растёт число преступлений в сфере компьютерной информации.

Впервые обозначены угрозы, связанные с проведением компьютерных атак на информационные ресурсы государств, в том числе на критическую информационную инфраструктуру.

Цифровые технологии стали активнее применяться в военно-политической сфере с целью вмешательства во внутренние дела суверенных государств.

Отдельные государства, стремясь сохранить доминирование, намеренно ограничивают доступ развивающихся стран к передовым технологиям для усиления их экономической и политической зависимости.

Для нейтрализации нарастающих угроз подтверждена нацеленность России на активизацию международного сотрудничества, на создание международного правового режима регулирования деятельности государств в информационном пространстве, прежде всего для обеспечения цифрового суверенитета независимых государств и предотвращения межгосударственных конфликтов с использованием информтехнологий.