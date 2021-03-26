Вступил на престол новый патриарх Сербской православной церкви: Что это значит для России

В траурных мероприятиях принимал участие и патриарх Сербский Порфирий. Его избрали на престол совсем недавно – в середине февраля этого года Фото: REUTERS

24 марта в Сербии особенный день – день памяти о начале агрессии НАТО против Югославии. Именно в этот день в 1999 году на землю страны упали первый натовские бомбы. По этому случаю в Белграде прошел вечер памяти.

- Мы хотим иметь добрые отношения со всеми странами, которые тогда на нас напали. Но не требуйте, чтобы мы когда-либо забыли об этом, - заявил президент Сербии Александр Вучич. – Один ребенок в день – столько убили за время агрессии. И никто так и не ответил за это преступление.

В траурных мероприятиях принимал участие и патриарх Сербский Порфирий. Его избрали на престол совсем недавно – в середине февраля этого года.

- Во время бомбардировки в те 78 дней все мы были свидетелями глубочайшей христианской любви и солидарности нашего народа, исполняющего заповедь: возлюби ближнего своего! – констатировал патриарх Порфирий. - Эта любовь, храбрость и настоящий героизм проявляются и сейчас, во время пандемии. Сегодня героями стали врачи и медицинские работники, а также люди, задействованные в государственных и общественных службах.

Кстати, предшественник Порфирия патриарх Сербский Ириней скончался именно от последствий коронавируса.

Новоизбранный патриарх известен в церковных кругах как прекрасный переговорщик. У него явно талант находить общий язык с самыми разными людьми, и талант этот он употребляет на благо своему служению. Так, именно Порфирий отвечал за внедрения в армии Сербии института военных капелланов. А непосредственно перед избранием патриархом он 7 лет возглавлял Загребско-Люблянскую метрополию Сербской православной Церкви. Непосвященному человеку название этой должности, пожалуй, мало что скажет, но это крайне ответственный участок работы. Не секрет, что после развала Югославии, не у всех новых государств получилось выстроить добрососедские отношения – и религиозные вопросы тут сыграли немалую роль. Так, православное население довольно быстро оказалось изгнано из преимущественно католических Хорватии и Словении. Но даже в такой недружелюбной обстановке Порфирий смог наладить работу.

Патриарх Порфирий несколько раз подчеркивал, что негативно относится к раскольничеству Православной церкви Украины:

- Мы всегда на стороне канонов и порядка. Считаю, что, когда речь идет о нынешних действиях Константинопольской Патриархии на Украине, они не согласуются с преданием церкви. Можно сказать, что мы на стороне Русской Православной Церкви, потому что в этом случае она явно лишена своих прав.

Отметим, что новый сербский патриарх многое сделал для врачевания душ на своей родине. Он основал сообщество «Земля живых», в рамках которого помогал наркозависимым избавиться от своей болезни и вернуться в общество. Этот проект признан одним из самых успешных в стране.