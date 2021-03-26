Трусова заявила, что не уйдет от Плющенко после чемпионата мира 2021 года

Александра Трусова во время второго проката на ЧМ-2021. Фото: REUTERS

Российская фигуристка Александра Трусова не совсем удачно выступила на чемпионате мира 2021 в Стокгольме в короткой программе. Но зато на произвольное выступление Саша готовила такую программу, которую ждали все! Из пяти "квадов", которые поставила Трусова себе в заявку, она не смогла "приземлить" два. И итог ее двух прокатов на чемпионате мира - 217,20 балла. После своего второго выступления на ЧМ-2021 Саша поговорила с журналистами:

- Очевидно, что я не довольна своим выступлением сегодня, я хотела сделать все чисто. В будущем же я постараюсь показать чистое катание.

Когда у Трусовой спросили по поводу подготовки к произвольной программе после не столь удачного первого проката, то Александра раскрыла все детали этой подготовки:

- Когда у вас неудачное выступление, то нужно сразу же забыть об этом и просто двигаться дальше. Мне все помогали после короткой программы. Мне очень часто звонили родители, они показывали мне собак и кошку по телефону, тренер Дмитрий Сергеевич Михайлов также звонил мне прямо перед разминкой, Евгений Викторович помогал мне на месте. Все они помогли мне сконцентрироваться.

Саша Трусова останется со своим тренером в олимпийский сезон-2022. Фото: REUTERS

При этом, Саша напрочь отмела все возможные слухи о возможном уходе от Евгения Плющенко в грядущий олимпийский сезон перед Играми-2022, которые пройдут в Пекине:

- Я не планирую ничего менять. Слухов никаких я не знаю. У меня нет планов на перемены, я остаюсь у Плющенко.

- Так может стоило делать меньше квадов, но сделать более чистым прокат? - уточнили у Александры. Но Трусова ответила:

- Я приехала сюда с этой программой с четверными и не собиралась уменьшать их число ни на один квад. Ни при каких условиях!

Сайт KP.RU продолжает вести онлайн-трансляцию произвольной программы ЧМ-2021 по фигурному катанию среди женщин. Две другие россиянки, Анна Щербакова и Елизавета Туктамышева, выступят в последней разминке чуть позже.