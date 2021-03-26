Авария в Суэцком канале: как отразится на стоимости нефти и курсе рубля

Первой на кризисную ситуацию в Суэцком канале отреагировала нефть. За последние два дня она выросла на 6% и отбила почти половину недавних потерь Фото: REUTERS

Вот уже несколько дней специалисты из нескольких стран пытаются снять с мели контейнеровоз Ever Given – один из самых больших в мире. Длина судна - 400 метров, ширина – 59 метров. На его борту находятся 20 тысяч стандартных морских контейнеров. В эту среду из-за сильного ветра капитан судна, шедшего из Китая в Роттердам, не справился с управлением в узком проходе и сел на мель. Теперь глобальная транспортная артерия наглухо заблокирована. Чем это грозит мировой экономике? И как отразится на стоимости нефти и курсе рубля? Давайте разбираться.

«АРТЕЛЬ БУРЛАКОВ ИЗ РЫБИНСКА ГОТОВА ПОМОЧЬ»

Авария в Суэцком канале сразу же стала поводом для мемов в интернете. Видя безуспешные попытки египетских рабочих сдвинуть судно с мели, российские шутники уже предложили отправить туда «артель бурлаков из Рыбинска» (как на картине Репина). А зарубежные пользователи больше всего смеются над одиноким экскаватором, пытающимся спасти мировую экономику. И наконец, никто не понимает, что все-таки значит недвусмысленный рисунок, описанный капитаном судна на подъезде к каналу.

Но смех смехом, а к вечеру пятницы с обоих сторон Суэцкого канала скопилось несколько сотен танкеров и других транспортных судов. И очередь с каждым днем будет только расти. Это уже грозит гигантскими потерями для мировой экономики. Через Суэцкий канал проходит 12% мировых грузов, поставляемых морским путем. Ежедневно – на сумму 10 млрд долларов. Среди основных товаров - нефть, природный газ, зерно.

НЕФТЬ ПОШЛА ВВЕРХ

Первой на кризисную ситуацию в Суэцком канале отреагировала нефть. За последние два дня она выросла на 6% и отбила почти половину недавних потерь.

- На прошлой неделе мы ушли со значения в $70 за баррель и на этой неделе практически достигли уровня $60. Но застрявшее судно, перекрыв канал, позволило ценам на нефть немножко отскочить. Сейчас мы наблюдаем их в районе $63 - 64 за баррель, - говорит Ярослав Кабаков, директор по стратегии ИК «Финам». Такая реакция связана с тем, что часть нефти и других товаров не дойдет до потребителей и это вызовет некоторый дефицит. А он всегда приводит к росту цен.

Как менялась стоимость нефти. По данным Finam.ru

- Блокировка Суэцкого канала повышает не только цены сырьевых контрактов, но и стоимость транспортировки. Доставка бензина и дизельного топлива из российского порта Туапсе подорожала за несколько дней с $1,49 до $2,58 за баррель. Однако проблемы с каналом все же являются временными и будут преодолены в течение нескольких дней или недель, - Андрей Кочетков, ведущий аналитик «Открытие Брокер».

России подобная ситуация, с одной стороны, выгодна – ведь растут стоимость нефти и сборы в бюджет. С другой, теряют компании-поставщики нефти. Ведь им нужно платить дополнительные деньги за фрахт судов. Рубль при этом в пятницу укрепился – после больших потерь в начале недели. Но это временно. Из-за локдаунов в развитых странах спрос на сырье низкий, а значит и цена на нефть, и курс рубля на высоких уровнях надолго не задержатся.

Как падал и поднимался рубль. По данным Мосбиржи

ЖЕЛЕЗНОЙ ДОРОГОЙ ИЛИ СЕВЕРНЫМ МОРСКИМ ПУТЕМ

Авария на Суэцком канале – дополнительный катализатор для тех компаний, которые давно искали альтернативные пути и присматривались к России как транзитной стране для своих грузов. Во-первых, поставлять товары можно мультимодальным способом. То есть довозить до порта Владивостока, а потом отправлять контейнеры по железной дороге. Во-вторых, можно использовать Северный морской путь. Он на треть короче, чем маршрут через Суэцкий канал.

В 2020 году по СМП было транспортировано 33 млн тонн грузов. За последние годы грузопоток вырос в пять раз. Проблемой остается ледовая обстановка. Проводить суда без ледокольной поддержки там можно только 5 месяцев - с июля по ноябрь. Тем не менее в планах правительства развивать эту перспективную (с учетом глобального потепления и расширения ледокольного флота) транспортную артерию.

- К 2024 году грузопоток по Севморпути должен быть увеличен до 80 млн тонн в год. Решить поставленную задачу возможно за счет увеличения периода арктической навигации, - заявлял недавно вице-премьер и полпред президента на Дальнем Востоке Юрий Трутнев.

СПРАВКА «КП»

Протяженность Суэцкого канал, соединяющего Средиземное и Красное моря, составляет 163 километра. Он является самой крупной искусственной водной артерией мира. Каналом каждый день пользуются около сотни судов. Этот пусть из Азии в Европу и обратно гораздо короче (примерно на 15 дней), чем путешествие через мыс Доброй надежды в южной части Африки. Ежегодно через Суэцкий канал проходит более миллиарда тонн различных грузов. Египет в качестве платы за транзит получает $6 млрд ежегодно.