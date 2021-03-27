Российские фигуристки - лучшие! Щербакова, Туктамышева и Трусова заняли весь пьедестал на ЧМ-2021 в Стокгольме

Анна Щербакова Фото: REUTERS

Это был очень крутой вечер. Александра Трусова с самой сложной программой в истории фигурного катания, и погоней за мечтой. Слезы Елизаветы Туктамышевой, доказавшей, что никогда не надо сдаваться, даже если против тебя целый конвейер по производству юных звезд с четверными прыжками. И железные нервы Анны Щербаковой - новой чемпионки мира.

Чемпионат мира у девушек – редкий шанс войти в историю, который в нынешние времена у многих выпадает всего один раз за карьеру. Надо успеть воспользоваться им. Пока не наступил пубертат. Пока не сломались четверные прыжки. И пока школа Тутберидзе не выпустила во взрослый мир очередную партию 15-летних звезд во главе с Камилой Валиевой со все более недостижимыми элементами ультра си. Так что Стокгольм-2021 – наиболее реальная возможность взять титул, который позволит вписать свое имя в историю фигурного катания. Возможно, именно так думали Анна Щербакова и Рика Кихира.

И уж наверняка так думала Александра Трусова.

Железные нервы, стальная воля и весь пьедестал - наш! Фото: REUTERS

БЕЗУМНАЯ ПОГОНЯ ТРУСОВОЙ

С таким лицом, какое было у Саши Трусовой, идут на сражение. Причем понимая, что шансов его выиграть практически нет. Чтобы исправить ошибки, допущенные в короткой программе, дотянутся с 12-го места до пьедестала, Саша заявила пять квадов. В почти безнадежной попытке отыграться, она вывалила на лед Стокгольма все, что у нее было к своим 16 годам.

С таким лицом, какое было у Саши Трусовой, идут на сражение Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Пять четверных - флип, сальхов, тулуп, лутц в каскаде с тройным сальховом и лутц в каскаде с тройным тулупом. Пять! Если бы у нее получилось, про это Netflix через пару лет снимал бы фильмы. Но Александра в первый раз упала на втором. Потом еще раз. Ей не покорились четверные сальхов и четверной лутц. За свой прокат Трусова получила от судей 152,38 балла. Но в 2019 году в произвольной программе Гран-при Skate она била мировые рекорды с результатом 166,62 балла. У Саши был бы шанс даже на «золото», если бы она повторила тот результат. Но то было у другого тренера.

Александра вывалила на лед Стокгольма все, что у нее было к 16 годам Фото: GLOBAL LOOK PRESS

А нынешний, Евгений Плющенко, после проката кажется немного виновато протягивал Трусовой чехлы для коньков. Через четверть часа он мог вздохнуть чуть свободнее. «Я сейчас ничего не буду менять. В олимпийский сезон я остаюсь у Плющенко», - сказала Саша после выступления. Наверное это правильно. Идти сейчас Трусовой особо некуда. Да и все-таки незачем.

СЛЕЗЫ ТУКТАМЫШЕВОЙ

Еще один боец – Елизавета Туктамышева. Она расслаблена и кайфует от фигурного катания. Она победила уже того, как вышла на лед Стокгольма: в свои 24 года на чемпионате мира бьется за медали с девчонками намного младше ее. Но за кажущейся легкостью кроется сумасшедшая работа и колоссальное напряжение. И было очень обидно, когда после фирменного тройного акселя Лиза неудачно приземлилась с тройного флипа.

Туктамышева расслаблена и кайфует от фигурного катания. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Зона Kiss & Cry (слез и поцелуев) в эпоху коронавируса и обязательных масок выглядит странно. Только по глазам можно попытаться угадать, что за эмоции сейчас испытывают фигуристки. Но у Елизаветы получилось быть самой выразительной даже здесь. Поцелуев при таких строгих антиковедных правилах в Стокгольме представить себе нельзя. А вот слезы Туктамышевой говорят о многом. Спустя шесть лет после победы на чемпионате мира она снова оказалась в призерах чемпионата мира.

Было очень обидно, когда после фирменного тройного акселя Лиза неудачно приземлилась с тройного флипа. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Через несколько минут, после выступления Рики Кихиры, выяснилось, что как минимум серебряным призером.

Спустя шесть лет после победы на чемпионате мира Лиза снова оказалась в числе призеров Фото: GLOBAL LOOK PRESS

ВЕСЬ ПЬЕДЕСТАЛ У РОССИИ

И под самый занавес - выступление Анны Щербаковой. На разминке она упала. На тренировках, говорят, тоже. И когда Аня завалила четверной флип в самом начале программы, стало очень тревожно. А что в этот момент испытывала сама Щербакова, даже не хочется представлять. Но собралась, докатала программу почти безупречно, и добыла себе золотую медаль. А вместе с ней – то самое место в истории.

Аня Щербакова справилась с волнением и откатала программу почти безупречно Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В Стокгольме все из-за того же коронавируса призеры сами берут надевают на себя медали. В истории с Анной Щербаковой получилось очень символично.