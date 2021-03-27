Врач огорошил заявлением о пластике носа у Светланы Лободы: певица раскрыла правду

Светлана Лобода Фото: СОЦСЕТИ

Красота и талант Светланы Лободы многим не дают покоя. Фигуристая красавица не только поет, но и отлично двигается. Правда, злопыхатели не раз обвиняли артистку в том, что ее красота якобы результат работы пластических хирургов. А на днях врач из Узбекистана решил показать результат хирургического вмешательства на лице девушки, как две капли воды похожей на вокалистку. Знаменитость молчать не стала.

Исполнительница хита "Твои глаза" Светлана Лобода потрясена грязными инсинуациями в свой адрес. Врач из Узбекистана разместил в блоге кадры, на которых показал результат пластической операции. В качестве пациентки он указал Светлану Лободу.

Фото: СОЦСЕТИ

Девушка выглядит как копия известной певицы. На кадрах врач аккуратно снимает повязку с носа девушки и показывает, как успешно прошла пластика. "Все, почти закончили. Супер!", - говорит специалист и проводит рукой по носу дамы.

Фото: СОЦСЕТИ

Фолловеры высказали мнение, что внешность певицы значительно изменилась, так как нос вокалистки стал более вздернутым и исчезла горбинка. Артистка моментально отреагировала на обвинения. Она опубликовала официальное заявление, в котором пригрозила эскулапу судом.

38-летняя Светлана возмущена выходкой неизвестного хирурга: "Я нахожусь в Москве, хожу по эфирам, презентую свою новую песню, а в это время в Узбекистане один врач делает операцию какой-то девочке, подписывает ее моей фамилией. Показывает, что он оперирует ей нос, говорит что это Лобода".

Звезда даже показала те самые снимки. По словам звезды, она намерена судиться за причинение морального ущерба, а ее юристы уже связываются с врачом. "Что сказать, молодой человек, вы так попали", - заверила исполнительница.

Хирург никак не прокомментировал обращение Светланы к нему. Известно, что он занимается пластической хирургией уже 12 лет.

Примечательно, что певицу нередко обвиняют в пластических операциях. Опубликовано огромное количество снимком с подписью "Лобода до и после пластики", а хирурги выступают в роли экспертов и комментируют манипуляции звезды над своей внешностью. Сама певица все категорически отрицает.