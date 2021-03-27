Голливудская звезда Джессика Альба завершает карьеру в 39 лет из-за проблем со здоровьем

Джессика Альба ушла из кино. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Звезда «Города грехов» и «Фантастической четверки» Джессика Альба заявила об окончании карьеры в Голливуде. 39-летняя актриса сообщила, что больше не будет сниматься в кино из-за проблем со здоровьем. Джессика намерена сосредоточиться на семье, воспитании детей (их у актрисы трое) и развитии собственного бизнеса.

В интервью изданию Entertainment Tonight Альба рассказала, что в детстве перенесла пять операций.

- Моя мать болела раком в очень молодом возрасте, когда ей было около 20 лет. Я выросла с хронической болезнью. До 11 лет мне сделали пять операций. У меня была хроническая аллергия, и в детстве меня часто госпитализировали, - рассказала Джессика.

По словам артистки, она начала серьезно задумываться о своем здоровье после рождения дочери Онор. Малышка появилась на свет в 2008 году.

- В какой-то момент я поняла, что хочу жить, процветать и проводить как можно больше времени с этим маленьким человеком, которого я привела в этот мир. Осознала, что здоровье — это важно. Я хотела, чтобы мой ребенок тоже был здоров. Ужасно сложно быть счастливым, когда ты болеешь, - говорит актриса.

Джессика Альба получила свою первую роль на телевидении в 12 лет. С тех пор в ее активе немало звездных ролей и престижная награда «Золотой глобус». Актриса не раз возглавляла всевозможные рейтинги самых сексуальных звезд.

Актриса с мужем, голливудским продюсером Кэшем Уорреном. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В 2004 году, на съёмках «Фантастической четвёрки», Джессика начала встречаться с продюсером Кэшем Уорреном. В декабре 2007 года пара объявила о помолвке. В мае 2008 года они поженились, свадьба прошла в Лос-Анджелесе. А всего через месяц, в июне, на свет появилась их старшая дочь Онор. Ее первые фотографии супруги продали журналу OK!, который заплатил Джессике за фотосессию с новорожденной малышкой 1,5 миллиона долларов. Зато снимок своего третьего сына Хэйса актриса выложила в Инстаграм совершенно бесплатно.

В феврале прошлого года в западных таблоидах появились слухи о том, что брак Альбы на грани краха. Некие источники из окружения пары рассказали, что супруги ссорятся по любому поводу. Из-за этого, мол, Джессика старается как можно реже бывать дома и постоянно пропадает на работе. Так или иначе, но Уоррен и Джессика и по сей день вместе. То ли новости об их разводе были неправдой, то ли супругам удалось преодолеть разногласия и сохранить семью.

В 2011 году Джессика основала собственную компанию The Honest Company, производящую нетоксичные продукты. Бренд Альбы выпускает продукцию для детей, которая не вредит экологии.