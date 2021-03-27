«Он вымогатель»: Холли Берри в два раза урезала алименты отцу своей дочери

Холли Берри родила от Габриэля Обри дочь Налу. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Холли Берри через суд добилась сокращения алиментов своему бывшему мужу, 44-летнему Габриэлю Обри. Раньше 54-летняя актриса платила ему 16 тысяч долларов в месяц, теперь он будет получать от звезды 8 тысяч долларов. Суд пересмотрел условия соглашения после того, как Берри назвала алименты вымогательством и заявила, что старые правила устарели.

С отцом своей 13-летней дочери Налы, канадским манекенщиком Габриэлем Обри, Берри ведет судебные баталии уже много лет подряд. Расставшись с Обри, Холли вышла замуж за французского актера Оливье Мартинеса. В 2014 году голливудская звезда хотела навсегда покинуть Голливуд и США, переехав на родину мужа в Париж. Но Обри был против переезда дочки. Суд не только отказал артистке, но еще и заставил Холли платить бывшему бойфренду щедрые алименты - 16 тысяч долларов в месяц, так как дочь они воспитывают совместно. А поскольку гонорары актрисы куда как выше доходов стареющего манекенщика, суд обязал ее содержать бывшего гражданского мужа.

Берри была вынуждена пойти на такие условия ради того, чтобы Нала осталась жить с ней. Обри признали малоимущим, при этом он не спешил устраиваться на работу, а все полученные деньги тратил на себя. В итоге Холли подала встречный иск и потребовала уменьшить сумму алиментов до трех тысяч долларов в месяц. Она настаивала на том, чтобы Обри нашел себе, наконец, работу и перестал жить за ее счет. А три тысячи в месяц, по ее мнению – вполне достойная сумма для того, чтобы обеспечить Налу в те дни, которые она проводит у отца.

Холли с дочкой Налой. Фото: EAST NEWS

Судебное разбирательство длилось несколько лет. И вот теперь требования актрисы были удовлетворены. Правда, Холли все-таки придется платить не три тысячи, как она хотела, а восемь. Но и это можно считать весомой победой.

У красавицы Холли никогда не было недостатка в поклонниках. Когда-то Берри стала первой темнокожей «Мисс Америка», а затем — одной из самых красивых девушек Джеймса Бонда, снявшись вместе с Пирсом Броснаном в картине «Умри, но не сейчас». С Габриэлем, который младше Берри на 9 лет, актриса познакомилась во время съемок для рекламы Версаче. А со вторым мужем Оливье Мартинесом - во время съемок фильма Джона Стокуэлла «Заклинательница акул». До него актриса была замужем дважды: она сочеталась браком с бейсболистом Дэвидом Джастисом, а также с певцом Эриком Бенетом.

От Мартинеса Холли родила своего второго ребенка – сына Матео. В одном из интервью Холли признавалась, что Матео был незапланированным ребенком — актриса случайно забеременела в 46 лет.

- У меня началась менопауза, так что я была в шоке, когда узнала о том, что беременна. Я и представить не могла, что когда-то забеременею вновь, но теперь я точно кое-чему научилась: никогда не говори никогда! - рассказывала Берри.

Сына Матео Холли родила от французского актера Оливье Мартинеса. Фото: EAST NEWS

Брак с Оливье Мартинесом (они были женаты с 2013 по 2016 годы) тоже закончился не слишком радужно: красавец актер, живя с Холли, обрюзг и предпочитал больше времени проводить на диване, чем работать. К тому же его карьера забуксовала, а Берри была как никогда на пике популярности. В итоге именно актриса предложила Оливье расстаться, когда поняла, что их отношения зашли в тупик.