«Хотела бы мужчину помоложе»: 83-летняя Джейн Фонда шокировала сексуальными откровениями

Голливудская легенда Джейн Фонда отметила 83-летие. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Актриса Джейн Фонда сфотографировалась для обложки журнала Harper's Bazaar. 83-летняя звезда дала изданию достаточно откровенное интервью, в котором затронула тему своей интимной жизни. Актриса призналась, что ее удручает отсутствие секса. В то же время Джейн сообщила, что ее не привлекают ровесники – ей хотелось бы мужчину помоложе.

- Я не хочу снова вступать в сексуальные отношения. У меня нет такого желания. Фантазирую ли я? Да, вот моя фантазия. Что я встречаю профессора или исследователя, кого-то из этой области, кто действительно способен любить, лелеять женщину. Проблема в том, что я хотела бы более молодого человека. Разве это не ужасно? Дело в коже. Я бы хотела мужчину помоложе, я слишком тщеславна, – призналась Фонда.

Фонда сфотографировалась для обложки журнала Harper's Bazaar. Фото: соцсети.

При этом актриса говорит, что это всего лишь игра ее воображения, потому что она никогда не решилась бы обнажиться перед молодым мужчиной и показать себя такой, какая она есть.

- Я очень благодарна, что мне больше никогда не придется раздеваться перед кем-либо, даже при свечах. И если бы я это сделала, я имею в виду, что в моих фантазиях мужчина моложе меня, так что это было бы еще сложнее, – говорит Фонда.

В свои 83 года обладательница двух «Оскаров» остается одной из самых ярких звезд Голливуда. На девятом десятке актриса замечательно выглядит — и не скрывает, что это все благодаря скальпелю хирурга. Джейн призналась, что совсем не гордится тем, что делала пластику.

- Я рада, что выгляжу хорошо, но я делала пластику. Я не собираюсь лгать об этом, - говорит актриса. - Но с другой стороны, я ненавижу тот факт, что мне пришлось лечь под нож, чтобы психологически почувствовать, что я снова в порядке. Я бы хотела, чтобы этого не было. Я люблю зрелые лица. Мне нравятся живые лица, как, например, у Ванессы Редгрейв (в честь этой актрисы Джейн назвала свою дочь Ванессу — Ред.).

Джейн шикарно выглядит для своего возраста. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Джейн Фонда была замужем трижды: первым мужем актрисы стал французский режиссер Роже Вадим, которому она родила дочь Ванессу. Вторым — политический активист Том Хайден, у пары родился сын Трой. Третьим супругом звезды стал телевизионный магнат Тед Тернер. Пара развелась спустя 10 лет из-за измен Теда.

Актриса всегда была достаточно откровенна с журналистами. Несколько лет назад она рассказала, как ее мать покончила с собой в психиатрической лечебнице. Эта трагедия наложила отпечаток на всю ее дальнейшую жизнь.

Джейн родилась в «золотой» голливудской семье: ее отец — популярнейший актер Генри Фонда, мать — светская львица Фрэнсис Форд Сеймур, блиставшая в самых изысканных салонах Нью-Йорка. Девочку назвали в честь леди Джейн Сеймур, третьей жены короля Генриха VIII, приходившейся ее матери дальней родственницей. Детство Джейн нельзя назвать счастливым. Мать всегда уделяла больше внимания светской жизни, пока не заболела. Отец же постоянно пропадал на съемках очередного вестерна.

Джейн Фонда в фильме "Барбарелла", режиссером которого стал ее муж Роже Вадим. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Фрэнсис Форд Сеймур покончила с собой в 1950 году. Джейн тогда было всего 12 лет. Но узнала она об этом только спустя несколько лет. Девушка прочитала статью о маме в одном из журналов. До того она считала, что ее мать умерла от сердечного приступ — так Фонде сказал отец. На самом деле Фрэнсис страдала от биполярного расстройства, и муж положил ее в психиатрическую клинику. Женщина покончила с собой, это случилось через три месяца после того, как Генри Фонда попросил у нее развода. Джейн захотела узнать подлинную историю своей матери и добилась разрешения изучить медицинские записи.

- Когда я писала свои мемуары, я посвятила их матери, потому что я действительно хотела ее понять, - рассказала звезда.