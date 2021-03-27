Что произошло после победы Анны Щербаковой на чемпионате мира по фигурному катанию 2021

Анна Щербакова - новая чемпионка мира по фигурному катанию. Фото: REUTERS

Российские фигуристки заняли весь пьедестал почета на чемпионате мира 2021 года. Три наших спортсменки расположились по итогам двух прокатов в следующем порядке на турнире в Стокгольме. Чемпионкой стала Анна Щербакова, серебро досталось Елизавете Туктамышевой, а "бронза" - Александры Трусовой. Еще никогда сразу три фигуристки из нашей страны не занимали три первых места на ЧМ.

Елизавета Туктамышева во время второго прорката ЧМ-2021. Фото: REUTERS

Настоящий подвиг совершила Александра Трусова. Она занимала 12-е место после короткой программы, но за счет множества факторов стала третьей. Высоко усилия спортсменки оценил Алексей Ягудин. Более того - Трусова сказала после своего выступления важное заявлени, что будет и дальше работать со своим тренером Евгением Плющенко и в будущем олимпийском сезоне.

Три российских фигуристки - в топе чемпионата мира 2021. Фото: REUTERS

Но что случилось, когда на лед вышла Елизавета Туктамышева! Она чисто выполнила два тройных акселя и как итог - ученица Алексея Мишина ворвалась в битву за медали. Более того - фигуристка, увидев свои оценки за выступление на турнире, она заплакала. Причины слез сама спортсменка назвала после завершения турнира.

Саша Трусова поднялась с 12 на 3 место в протоколе. Фото: REUTERS

А вот главная героиня чемпионата мира - Аня Щербакова. Фигуристка сказала, что после турнира у нее очень сильное опустошение. В третий раз в жизни выиграв чемпионат России, она получила шанс попасть на мировое первенство. И добилась победы на чемпионате мира.

Анна Щербакова во время второго проката первенства мира 2021. Фото: REUTERS

Поздравили с успехом на чемпионате мира наших девушек многие. Теплые слова трудяге Ане Щербаковой передал хореограф группы Этери Тутберидзе Алексей Железняков, сказавший "что наверху все видят". Ну а Татьяна Тарасова очень тепло и добро отозвалась обо всех наших фигуристках, которые заняли первые три места на чемпионате мира 2021 года.

Александра Трусова под присмотром судей в Стокгольме. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Фактически, после этого для всех завершился сезон в фигурном катании. И теперь не ожидается стартов для всех вплоть до осени. Впереди - отдых. Чемпионат мира 2022 года пройдет во французском Монпелье, но главный старт грядущего сезона - Олимпиада в Пекине.