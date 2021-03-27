Пять простых выводов после триумфа фигуристок сборной России на чемпионате мира 2021

Три российских фигуристки на пьедестале почета ЧМ-2021 в Стокгольме. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Анна Щербакова, Елизавета Туктамышева, Александра Трусова - именно так выглядит мировой топ фигуристок по итогам чемпионата мира 2021 года. Снова - триумф российских спортсменок. С момента легендарной Олимпиады в Сочи 2014 года только две фигуристки не из России выигрывали мировое первенство. Это Мао Асада в 2014 и Кейтлин Осмонд в 2018 году. Что это? Никого лучше наших девушек в мире в фигурном катании сейчас нет. Какие же выводы можно сделать после мирового первенства 2021.

ЛИЧНЫЙ ТРИУМФ ТУКТАМЫШЕВОЙ

Елизавете Туктамышевой - 24 года. Она выигрывала бронзу на чемпионате Европы 2013 года. Она была лучшей на чемпионате россии в сезоне 2012/2013 годов. Лиза "пережила" Юлию Липницкую, Аделину Сотникову, и остается в прекрасной форме в эпоху, когда всем рулят 17-летние фигуристки. Она вызывает уважение и восторг не только внутри России, но и у зарубежных экспертов и фигуристов.

Более того - в грядущем олимпийском сезоне Елизавета Туктамышева твердо намерена биться за место в сборной России. Но уже факт - выиграть чемпионат России последние несколько лет сложнее, чем первенство планеты.

Елизавета Туктамышева во время второго прорката ЧМ-2021. Фото: REUTERS

Если за лето Лиза сможет выучить квады и вставить их в новые программы, то даже той же Алене Косторной придется потесниться в очереди за место в сборную. И интриги в битве за место в национальной команде на Олимпиаде в Пекине будет немало. Тогда ученица Алексея Мишина еще удивит всех в невероятном для женского катания возрасте.

ЯПОНСКИЕ ФИГУРИСТКИ СНОВА ДРОГНУЛИ

После того, как в декабре 2018 года японка Рика Кихира победила Загитову в финале Гран-При, то стало понятно одно. Конкуренцию россиянкам в женском катании должны составить японки. Но на главных стартах у них расшатать равновесие не выходит. Чемпионат мира 2019 года - японки позади воспитанниц Тутберидзе.

Чемпионат мира 2021 года - три россиянки впереди всего мира. И пока в "Хрустальном" и у Алкесея Мишина есть хорошие кадры, японкам есть еще над чем работать. А Кихире - стать более стабильной. Потому что например Рика в 2019 году заявляла квад на домашнем ЧМ. Но не сделала.

Рика Кихира. Фото: REUTERS

На первенстве мира 2021 Рика Кихира тоже не смогла проявить себя. И пока американка Алиса Лью, которая билась с Камилой Валиевой на юниорском ЧМ в прошлом сезоне, ищет себя, становится ясно - наших девушек никому не остановить.

КТО БУДЕТ В СОСТАВЕ СБОРНОЙ РОССИИ НА ОЛИМПИАДЕ

В конце 2018 года три юные фигуристки Тутберидзе сокрушили Загитову, Медведеву и Туктамышеву на чемпионате России. Две из них, Александра Трусова и Анна Щербакова, вечером 26 марта 2021 года взошли на пьедестал почета взрослого чемпионата мира.

На чемпионате России 2021 в Челябинске победила Анна Щербакова, Трусова была третьей. А у Камилы Валиевой как раз "возраст допуска на взрослые турниры" наступает в олимпийском сезоне.

Камила Валиева перестанет скоро быть юниоркой. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

И кто же будет в тройке сборной России на Олимпиаде? "Скамейка запасных" у нас космическая. Да и своего последнего слова в карьере не говорили официально даже те же Алина Загитова и Евгения Медведева.

Предсказать состав сборной России на Олимпиаде-2022 в Пекине сейчас не решится никто. Ответ на этот вопрос даст чемпионат России в конце 2021 года. А до той поры ни одна Ванга не увидит никаких раскладов.

РОССИЯНКИ БОЛЬШЕ ВСЕХ ПРАКТИКОВАЛИСЬ

Пандемия коронавируса внесла свои изменения в жизни жителей планеты. Фигуристы лишились множества международных стартов. И чемпионат мира стал первым, по сути, турниром, на котором можно увидеть Рику Кихиру и всех японок, канадок и американок.

Александра Трусова. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

А в России было несколько этапов Кубка страны, командный турнир Первого канала. И стоит вкладывать в успех россиянок и такой фактор - имея больше соревновательной практики, наши ехали с преимуществом по сравнению с другими фигуристами. Поэтому и произвольная программа Саши Трусовой была настолько хороша, что позволила ей прыгнуть с 12 на 3 место.

ТУТБЕРИДЗЕ - ЛУЧШИЙ ТРЕНЕР МИРА

Из последних пяти чемпионатов мира по фигурному катанию в четырех побеждала спортсменка из группы Этери Тутберидзе. 2016 и 2017 год - эпоха ранней Евгении Медведевой, 2019 - Алина Загитова, 2021 - Анна Щербакова.

В 2018 году канадка Кейтлин Осмонд выиграла пост-олимпийский чемпионат мира. Статистика просто поражает. Более того, стоит в расчет брать и два серебра учениц Этери Георгиевны - Юлия Липницкая (2014) и Элизабет Турсынбаева (2019).

Этери Тутберидзе. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

А ведь "на подходе" к взрослой сборной уже сразу несколько фигуристок. И главная из восходящих звездочек - Камила Валиева. Пока что в женском катании превзойти Этери Тутберидзе не может никто уже давно, о чем говорят результаты. И это - неоспоримый факт.