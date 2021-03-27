Неизвестная широкой публике картина Ван Гога продана за €13 миллионов

Имя нового владельца шедевра не разглашается Фото: REUTERS

Полотно кисти Винсента Ван Гога «Уличная сцена на Монмартре» продано на аукционе в Париже за рекордную сумму в €13,09 миллионов.

Изначально в аукционном доме Sotheby's планировали, что стоимость картины составит порядка €8 миллионов.

«Уличная сцена на Монмартре» была создана нидерландским живописцем в 1887 году и запечатлела Монмартр в бытность его окраиной французской столицы – на картине изображена ветряная мельница, покосившаяся изгородь и прогуливающиеся люди.

По мнению искусствоведов, полотно изображает место, неподалеку от которого Ван Гог проживал, находясь в Париже, в 1886-87 годах. Именно в этот период художник открыл для себя импрессионистов и начал экспериментировать с цветом.

Уникальность «Уличной сцены на Монмартре» состоит в том, что она всегда находилась в частных коллекциях и никогда не выставлялась для обозрения. Все сведения о полотне были почерпнуты специалистами из черно-белой фотографии, которую и размещали в каталогах.

Историки утверждают, что к моменту создания картины парижские мельницы начали завоевывать славу питейных увеселительных заведений.

«Можно не сомневаться, что время от времени, когда у него заводилось несколько франков в кармане, Винсент заглядывал туда, чтобы попустить рюмочку-другую», – считает эксперт по творчеству Ван Гога Мартин Бейли.