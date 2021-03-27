Во Франции родилась редкая рыжая обезьяна-ревун

В наши дни таких ревунов можно увидеть только в 14 зоопарках мира

На западе Франции, в регионе Атлантическая Луара в одном из зоопарков родилась рыжая обезьяна-ревун.

Этот вид приматов считается одним из самых редких. Обезьяны-ревуны известным своим пронзительным криком. Они содержатся только в 14 зоопарках мира.

«В дикой природе ревуны живут около 15лет, а в неволе продолжительность их жизни увеличивается до 20 лет, - сообщили сотрудники зоопарка. - Рождение малыша - хорошая новость для сохранения этого вида в условиях массового исчезновения. Кроме того, роды встречаются редко, в 2020 году в Европе родилось только 7 маленьких таких обезьян».

Малыш появился на свет в феврале, но только сейчас, когда он окреп, его показали любителям животных и посетителям зоопарка. Его мама – гигантская обезьяна по кличке Ерба ни на шаг не отпускает детеныша.

«В течение первого года жизни маленькая обезьянка будет практически висеть на матери, - сообщают зоологи. – Он будет перемещаться между спиной и животом. «Отлучение» произойдет только через 1,5-2 года».

В дикой природе рыжим обезьянам-ревунам угрожают браконьеры. Также вырубка лесов приводит к исчезновению обитания этих зверей

Имя новому обитателю зоопарка еще не выбрали. Работники предложили пользователям соцсетей помочь им с выбором и опубликовали в Интернете три варианта: Шонго, что означает «сердце», Инти, т.е. «Солнце» и Пука «красный». Имя, набравшее наибольшее количество голосов и станет кличкой для маленького зверька.