И все-таки кролики: Украинцы начали лечить ковид препаратом для животных

Как горд был президент Украины Владимир Зеленский, когда заявлял, что «украинцы – не кролики для экспериментов», чтобы вакцинировать их неизвестными и не зарекомендовавшими себя положительно препаратами. Фото: REUTERS

Как горд был президент Украины Владимир Зеленский, когда заявлял, что «украинцы – не кролики для экспериментов», чтобы вакцинировать их неизвестными и не зарекомендовавшими себя положительно препаратами. Как, надеюсь, все помнят, это относилось исключительно к вакцине российского производства «Спутник V».

В стране нарастало и продолжает нарастать недовольство отказом Киева от российской вакцины в условиях, когда наступает сезон работы на польских плантациях, а вакцинироваться просто нечем. Поскольку те крохи, что поступают на Украину по разным каналам, во-первых, как правило, не вызывают доверия, а во-вторых, их просто уже нет в наличии. Буквально на днях самолет турецкой авиакомпании привез гуманитарный груз вакцины из Китая, но это тоже капля в море. Тем более, что о китайской вакцине, вообще, мало что известно. И в этих условиях Зеленский гордо и пафосно отделил зерна от плевел, пардон, кроликов от украинцев. И, как назло на протяжении последней недели Украина бьет все собственные рекорды по темпам роста заболеваемости, в пятницу был обнародовано очередное достижение – более 18 тысяч вновь выявленных заболевших.

А что в ответ могут противопоставить Зеленский и его министры? Регионы один за другим входят в «красную зону», ковидные больницы заполнены больше, чем полностью, Израиль, как утверждают осведомленные источники, заморозил переговоры о поставках вакцины Pfizer после информации о переименовании стадиона в Тернополе, Индия прекратила поставки на экспорт своего лицензионного варианта вакцины Астразеника, и теперь второй порцией вакцины украинцы будут прививаться уже не индийской вакциной, а южнокорейской. Конечно, если она будет поставлена из Южной Кореи. Что касается своей украинской вакцины, разработкой которой Зеленский хвастался в октябре прошлого года, то с того октября никто на Украине про нее даже ни «агу», ни «гу-гу» так и не сказал ни разу. Верховная рада Украины даже приняла закон, по которому сняла ответственность с производителей и поставщиков за любые побочные эффекты и даже летальные исходы от применения вакцин, а Зеленский своим указом утвердил этот закон, который стал действующим (вот вам и не кролики для экспериментов»), но даже от этого данных препаратов на Украине не прибавилось, ни в ассортименте, ни в количестве. В сухом остатке только фраза про «некроликов». И все.

Но, как практически везде, где Зеленский выступает с какими-то значительными, на его взгляд, заявлениями, и в этом случае его ждало очередное фиаско. Как оказалось, украинцы - все-таки кролики. Если судить по тому, что, как заявила ведущий инфекционист министерства здравоохранения страны Ольга Голубовская, украинцы стали усиленно лечиться ветеринарным препаратом ивермектин. Который преимущественно применяется для лечения свиней, крупного рогатого скота, лошадей и овец. Нет, люди им тоже лечатся, но от чесотки и, как правило, перорально. И строго дозированно. А вот население Украины, по словам Голубовской, стало этот препарат использовать для внутримышечных инъекций. Чем вводит врачей в состояние шока.

Но, с другой стороны, свиньи, лошади и коровы – это ведь не кролики. Получается, прав Зеленский в какой-то степени. Впрочем, как говорится, не важно чем, лишь бы не от «москалей».

А вы там дустом не пробовали еще? Я слышал, помогает. Правда, не всем.

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