Полиция ищет мужчину, который нашел около мусорки 525 тысяч рублей и скрылся

Возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Журналисты часто рассказывают про честных людей, которые, найдя потерянные кем-то деньги, возвращают их владельцам. Публика радостно хлопает в ладоши и хвалит героя. А что будет, если человек нашел деньги и смылся? Уголовное дело будет.

На днях в столичную полицию обратился 59-летний мужчина. Рассказывает: выносил, мол, мусор из офиса у бизнес-центра на Лесной улице (это район Белорусского вокзала, Центральный округ Москвы). Вернулся в офис, хвать - в кармане была крупная сумма денег, а теперь ее нет. Полез смотреть камеры, которые снимают территорию около здания.

- На камерах мужчина увидел, что выпавшие из его кармана деньги через несколько минут нашел неизвестный, подобрал и ушел, - сообщили «Комсомольской Правде» в пресс-службе ГУ МВД России по Москве. - Возбуждено уголовное дело по статье «Кража».

Сумма ущерба - 525 тысяч рублей.

Отметим, что неизвестного ищут с 18 марта.