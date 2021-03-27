Университет в США выплатит рекордную сумму студенткам, пожаловавшимся на штатного гинеколога

Сам врач отстранен от работы и ожидает суда Фото: EAST NEWS

Университет Южной Калифорнии принял решение о выплате женщинам, которые пожаловались на действия университетского гинеколога Джорджа Тинделла компенсации в размере более $1 миллиарда.

Джордж Тиндалл, 74-летний врач-гинеколог, проработал в университете более 25 лет. Жалобы на поведение доктора во время осмотров начали поступать еще в конце 1990-х годов, однако отстранили его от работы лишь после очередного внутреннего расследования в 2016 году.

Спустя два года в Los Angeles Times был опубликован материал с обвинениями в адрес Тиндалла, а после этого несколько сотен его бывших пациенток обратились в полицию.

В 2019 году врач был арестован и на данный момент ожидает судебного разбирательства. Его обвиняют в 29 преступлениях сексуального характера, совершенных в 2009-2016 годах.

Если суд признает вину гинеколога, ему грозит тюремное заключение на срок более 50 лет, что с учетом преклонного возраста доктора грозит обернуться пожизненным заключением. Впрочем, сам Тиндалл свою вину отрицает и уверен, что суд его оправдает.

Женщины, обратившиеся в полицию, утверждают, что врач во время осмотров тщательно ощупывал их в поисках «раковых родинок», не использовал медицинские перчатки, фотографировал половые органы без медицинской необходимости и «отпускал неподобающие комментарии».

В основу расследования легли показания медсестры, которой довелось присутствовать на приемах Тиндалла.

Несколько сотен женщин из числа тех, кто обвинил врача в надругательстве, подали иск против Университета Южной Калифорнии, утверждая, что руководство учебного заведения не принимало мер в отношении гинеколога-извращенца.

Накануне представители администрации вуза сообщили, что потерпевшим будет выплачено более $850 миллионов. Три года назад университет выплатил по этому же делу $215 миллионов компенсации.