Отец Жанны Фриске сорвался на ликующего от рождения ребенка Дмитрия Шепелева

Накануне Дмитрий Шепелев во второй раз стал отцом: дизайнер интерьеров Екатерина Тулупова, с которой ведущий счастлив уже три года, родила ему сына. Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Накануне Дмитрий Шепелев во второй раз стал отцом: дизайнер интерьеров Екатерина Тулупова, с которой ведущий счастлив уже три года, родила ему сына. Теперь у пары, которая не стала заморачиваться со штампом в паспорте, большая многодетная семья: кроме сына от Жанны, они воспитывают также дочь Тулуповой от первого брака с владельцем аптечной сети.

После затяжной полосы неудач - увольнения с Первого канала и бесконечных судов за наследство Фриске в жизни Шепелева наконец началась белая полоса: к рождению сына он купил просторную квартиру, а сегодня в эфир вернули его телешоу "Ты как я". Вот только успехи бывшего зятя совсем не радуют семью певицы.

- Появился малыш у него - ну и что? Зачем вы мне это говорите? Мне это надо? Я не понимаю, зачем вы мне звоните! - сорвался Владимир Фриске в беседе с Teleprogramma.pro. - Шепелев никогда не позволит мне общаться с внуком. А была бы у него нормальная женщина, то сказала бы, чтобы он стал нормальным человеком. Но ей это совсем не надо. У нее свои дела. У него - свои. Он сделает все, чтобы мне было плохо... Но я буду бороться за Платона!

Единственному сыну Жанны Фриске в апреле исполнится восемь лет, и долгие годы бабушка с дедушкой не видят внука. Свое решение изолировать ребенка телеведущий объяснил неадекватностью семьи Фриске: мол, общение с буйным дедушкой угрожает безопасности Платона.

Между тем, настоящая причина этого конфликта куда банальнее: близкие Жанны долгие годы воюют из-за пропавших миллионов, собранных на лечение артистки Русфондом. Каждая из сторон обвиняет другую в воровстве, и хотя вся сумма фонду уже возвращена, муж звезды и ее родители до сих пор судятся за имущество певицы, пытаясь поделить его каждый в свою пользу.

Так, сейчас стороны воюют из-за роскошных апартаментов Жанны в Шмитовском проезде. Квартирой на 90 "квадратов", где после смерти артистки все осталось нетронутым, в равных долях владеют трое хозяев: родители певицы и ее сын Платон, интересы которого до совершеннолетия представляет Дмитрий Шепелев. Сначала он решил продать долю Платона, подселив в жилье совершенно чужих людей, а теперь и родители Фриске вышли с похожим предложением, предложив маленькому внуку выкупить их долю... Этой войне нет конца и края.

- Он хочет все Жаннино забрать и заработать на этом, - уверен Владимир Фриске. - И сын ему нужен только ради Жанниных денег! Шепелев хочет разрушить все то, что ему совершенно не принадлежит.

Сам Дмитрий на эти нападки никак не реагирует, но и решение свое менять не намерен. После смерти жены телеведущий навсегда вычеркнул из жизни Платона не только тестя с тещей, но и сестру певицы Наталью, и ее лучшую подругу Ольгу Орлову, которая к тому же является крестной мальчика.

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