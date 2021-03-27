Госсекретарь США: Отношения с Россией останутся трудными

Госсекретарь США Энтони Блинкен практически сразу же после своего вступления в должность начал активно передвигаться по миру, пропагандируя правильность и принципиальность американской внешнеполитической доктрины. Фото: REUTERS

Госсекретарь США Энтони Блинкен практически сразу же после своего вступления в должность начал активно передвигаться по миру, пропагандируя правильность и принципиальность американской внешнеполитической доктрины.

Судя по анализу последних его выступлений, главными вызовами для официального Вашингтона при администрации Байдена станут Россия и Китай.

В отношении Пекина Блинкен всегда высказывается жестко и безапелляционно. При упоминании же России обязательно выражает надежду на лучшее.

Находясь в Брюсселе, где глава американского внешнеполитического ведомства ревизовал отношения США с НАТО, Блинкен заявил:

- Я думаю, что все мы ожидаем, что наши отношения с Россией останутся трудными в обозримом будущем, но мы готовы к этому. И я считаю, что в конечном итоге мы можем надеяться на то, что отношения с Россией будут, по крайней мере, предсказуемыми и стабильными… Когда президент Байден разговаривал с президентом Путиным, они оба отметили возможности изучения дополнительных путей, помимо продления СНВ-III, по которым мы могли бы продвинуться к стратегической стабильности.

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