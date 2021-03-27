Россияне стали дольше выплачивать ипотеку

В ушедшем пандемийном 2020-м россияне пользовались рекордным снижением ставок по ипотеке. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

По итогам 2020-го года самый низкий уровень средневзвешенной ипотечной ставки в России Центробанк зафиксировал в августе — 7,16% годовых. А в январе 2021-го она составила 7,23%, при среднем размере жилищного кредита в 2,7 млн. руб.

В ушедшем пандемийном 2020-м россияне пользовались рекордным снижением ставок по ипотеке. Люди активно рефинансировали свои займы, а также брали квартиры в новостройках по льготным ставкам. Однако вместе с этим выросли и сроки выплаты кредитов на недвижимость.

- Благодаря низким ставкам заемщики в прошлом году стали брать кредиты на более длительные сроки – 18-19 лет, тогда как ранее срок составлял в среднем до 15 лет, - заявил в ходе XIX Всероссийской конференции «Ипотечное кредитование в России» Михаил Гольдберг, руководитель Аналитического центра ДОМ.РФ. - Удлинение срока кредита произошло из-за снижения ипотечных ставок, которое существенно снижает переплату в течение срока жизни кредита. Таким образом заемщик получает не только снижение платежа по кредиту, но и уменьшает итоговую переплату.

При этом льготы и госпрограммы по займам на ипотеку в новостройках хоть и привлекли новых покупателей, но все же 70% кредитов на жилье брали под вторичку.

Между тем в стране уже около 60% объектов жилищного строительства перешли возводится по проектному финансированию.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Рефинансировать ипотеку станет проще: получатели маткапитала смогут снизить проценты за кредит

Разбираемся, какие еще подводные камни существуют в использовании государственных выплат (подробности).