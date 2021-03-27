Ученые объяснили, как способность сочувствовать поможет остановить пандемию коронавируса

Похоже, у нас с нашей отзывчивостью есть неплохой шанс победить заразу Фото: Иван МАКЕЕВ

Пошел второй год пандемии коронавируса. Ученые по всему миру до сих пор ищут лекарства от вызываемой им болезни, разрабатывают вакцины. Тем не менее, счет погибшим на всей планете уже перевалил за 2 млн 700 тысяч человек и этот счетчик, похоже, и не думает останавливаться. Неудивительно, что на тему победы над коронавирусом работает научная мысль в самых разных областях знаний.

Например, доктор философии, доцент кафедры психологии Орхусского университета в Дании Стефан Пфаттхайхер изучал вопрос, что может заставить население придерживаться рекомендуемых мер безопасности — носить маску, сохранять социальную дистанцию, избегать больших групп людей.

- Мы знаем, что сочувствие к уязвимым людям в целом способствует просоциальному (полезному для общества — прим. Ред.) поведению во многих ситуациях, - приводит слова ученого журналист Элли Вольпе на сайте Medium.com. - Если бы люди достаточно сочувствовали тем, кто наиболее восприимчив к Covid-19 — пожилым людям, единственным кормильцам, тем, у кого ослаблен иммунитет, — возможно, они с большей вероятностью оставались бы дома, избегали собраний и носили маску.

Пфаттхайхер и его команда набрали около 300 добровольцев из США, Великобритании и Германии и дали им заполнить опросник, оценив заботу о тех, кто наиболее уязвим к Covid-19, по шкале от одного до пяти. Также участников исследования попросили оценить, насколько они соблюдают требование сохранять социальную дистанцию. Оказалось, что те участники, которые больше сочувствовали рискующим своим здоровье людям, были больше мотивированы сохранять социальную дистанцию.

Впрочем, Пфаттхайхер увидел в этом, скорее, документальное подтверждение очевидных вещей: «Потому что я знаю, что может сделать эмпатия. А она может сделать много хороших вещей. Возможно, даже замедлить распространение вируса».

Эмпатия — так в психологии называют способность понимать чувства и точки зрения другого человека, - это врожденная черта, которую люди проявляют в возрасте шести месяцев. Ближе всех, пожалуй, к значению этого термина русское слово сочувствие: эмпатия — способность сочувствовать (хотя, конечно, это сильное упрощение научного значения). В команде Пфаттхайхере считают, что критики сдерживающих пандемию мер, ковид-диссиденты не смогли поставить себя на место уязвимых людей. Не стали представлять, как ограничивающие принципы общественного здравоохранения влияют на людей за пределами их собственной орбиты. На первый план для таких отрицателей вышло ущемление их собственной свободы.

При этом ученые отмечают, что люди в общем, что называется, в больших массах сострадательны друг к другу. Например, после какого-то ЧП - землетрясения, урагана или торнадо, люди склонны объединяться для общего блага, замечает Лори Пик, доктор философии, профессор кафедры социологии и директор Центра природных опасностей Университета Колорадо в Боулдере.

- Большинство выживших в землетрясении спасают другие выжившие, - говорит она.

В разгар чрезвычайной ситуации люди реагируют альтруистически, чтобы помочь своим соседям. Однако у пандемии важное отличие: в отличие от природных катастроф, нет четких начала и конца бедствия. Если стихийный катаклизм чаще всего кратковременный, то пандемия может длиться годами (что и происходит). Поэтому у людей нет ощущения, что напряжение их усилий приведет к быстрому решению проблемы.

Даже у тех, кто вначале воодушевился и принял с пониманием ограничительные меры, наступает усталость от Covid-19, говорит Пик. Тем более, что многие общества не транслируют одобрительного отношения к ковид-альтруистам. Они не чувствуют достаточного одобрения своему поведению. А ведь если бы эмпатичным, способным сочувствовать уязвимым группам населения было большинство людей, меры по сдерживанию пандемии работали бы гораздо эффективнее.

Хорошая новость — эмпатии можно научиться.

Впрочем, американская культура, где царит культ конкурентности, индивидуализма, может стать существенным препятствием, отмечают исследователи. Гэри Олсон, доктор философии, почетный профессор политологии в Моравском колледже и автор книги "Эмпатия под угрозой: Капитализм, культура и мозг" утверждает:

- Наша культура обезболивала наше естественное врожденное чувство сопереживания и социальной солидарности, - говорит он. - Со временем культура фильтрует и влияет на то, как развивается и выражается эмпатия, и рациональное стремление к собственным интересам становится всеохватывающим. В основном это забота о себе, своей семье и ни о ком другом.

Действительно, согласно исследованиям, индивидуалистическое мышление не мотивирует людей к социальной дистанции. Напротив, коллективизм, который ставит потребности группы выше потребностей индивида, оказался более выигрышным с точки зрения соблюдения противопандемических мер. В восточноазиатских странах, где социальное традиционно превалирует над личным, гораздо успешнее оказались меры социального дистанцирования: ношение масок, соблюдение социальной дистанции и т. п.

Однако американскому дефициту эмпатии нет нужды расти. Эмпатии можно научить и научиться, напоминает Пфаттхайхер.

Для этого политикам и лидерам стран стоит выработать четкие, единые руководящие принципы и разъяснять, как эти меры предосторожности могут спасать жизни. Необходимо публиковать конкретные истории людей, страдающих от Covid-19, либо через основные средства массовой информации, либо через социальные платформы. Столкнувшись лицом к лицу со случаями заболевания и смерти, люди с большей вероятностью испытают сочувствие.

- Когда мы наблюдаем за человеком, страдающим коронавирусом, мы сопереживаем ему, и это универсальная реакция, - говорит Пфаттхайхер.

Однако это не работает, когда с экранов льется информация о тысячах смертей и миллионах заболевших:

- Когда мы видим группы нуждающихся людей, мы чувствуем, что нам трудно помочь им справиться с невзгодами, слишком непосильно для одного человека, чтобы изменить ситуацию, - подчеркивает ученый из команды датского психолога.

В своей работе, изучающей уязвимые группы населения перед лицом бедствий, социолог Пик видела, как сообщества объединяются вдохновляющим образом. Она верит, что американские запасы сочувствия еще не иссякли и что сострадание может прорасти еще на почве индивидуализма.

Что ж, это обнадеживающие новости и для россиян — ведь у нас традиционно способность сочувствовать, сопереживать являлась национальной чертой. Возможно, имея в виду кого-то из уязвимых родственников, близких, друзей мы все станем более ответственно относиться к соблюдению антиковидных ограничений, и это позволит России показать пример в сдерживании распространения инфекции.

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