«Смотрел, как обезьяны грызутся между собой»: Лев Лещенко поставил на место оболгавшую его Ксению Собчак

Народного артиста затравили из-за резких заявлений телеведущей Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Лев Лещенко переболел коронавирусом одним из первых в шоу-бизнесе: в марте прошлого года артист вместе с женой две недели провел на больничной койке, сражаясь с коварной заразой. Реанимация, долгое восстановление - ковид у 78-летнего Льва Валерьяновича протекал тяжело. А выписавшись, певец получил еще один удар: обвинения в том, что перезаражал всю эстраду.

Началось все с неосторожных высказываний Ксении Собчак.

- В тусовке шоу-бизнеса переполох: все позаражались от Лещенко на дне рождения сестры Крутого, - без всяких подтверждений написала журналистка в своем телеграм-канале.

После этих слов в адрес Лещенко началась настоящая травля, и он до сих пор вынужден оправдываться перед публикой за то, что не соблюдал режим самоизоляции по возвращении из Америки, где якобы и подцепил страшный вирус.

- Дело в том, что заболел я, не вернувшись из Америки, а когда побывал на разных мероприятиях, - вспомнил те события Лев Валерьянович. - Я прилетел 11 марта, а 13 посетил день рождения сестры Игоря Крутого Аллы. Там собралось много людей, которые приехали бог знает откуда. Тогда официально и карантина никакого не было. А 17 числа я был на записи передачи "Прямой эфир", посвященной Вале Толкуновой. Отказаться уже не мог, поскольку пообещал. Будем говорить честно: поехал спасать эту программу. Но там соблюдал все меры безопасности. 18 числа я почувствовал легкое недомогание, и только 23 марта по-настоящему заболел и попал в больницу в "Коммунарку".

Тем не менее, в деталях тогда никто разбираться не стал. Слова Собчак подхватила Дана Борисова, потом подключился Аркадий Укупник, и обвинения покатились в СМИ, как снежный ком, обрастая слухами и домыслами.

- Подхватил я этот вирус здесь, а не в Америке. Но Ксения Собчак открыла свой поганый рот и сказала, что Лещенко прилетел и всех заразил. Да, тогда все перепугались, люди стали чуть ли не квартиры свои заколачивать из-за страха. Агрессия появилась. А из меня сделали козла отпущения. Это было так глупо и смешно, - признался Лещенко в интервью "Собеседнику". - Такой поток грязи, который вылился на меня в тот период, я не заслужил! Было очень обидно. Я тогда встал в позицию льва и смотрел, как обезьяны грызутся между собой...

Между тем, по словам Льва Лещенко, у него работают два водителя, и никто из них от него не заразился, потому что артист соблюдал все меры предосторожности.

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